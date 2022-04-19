Bayraklı’nın Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Ofisi yüzleri güldürdü

30 Ekim 2020’de yaşanan deprem sonrası kentsel dönüşüm çalışmalarına hız veren Bayraklı Belediyesi, bir yandan 5 farklı bölgede planlama çalışmalarını son aşamaya getirirken, diğer yandan vatandaşların kendi yapacakları dönüşüm projelerine verdiği danışmanlık hizmeti ile de yaralara merhem oldu. Geçen yıl kurulan BAYBEL Kentsel Danışmanlık Ofisi, bir yılda 300’den fazla parselin dönüşümü için 560 vatandaşa ücretsiz katkı sağladı.

Bayraklı’da kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren ve planlamalarda önemli bir yol kat eden Bayraklı Belediyesi, bireysel olarak dönüşüm yapmak isteyenleri de yalnız bırakmadı. Belediye şirketi BAYBEL A.Ş bünyesinde, deprem sonrası kurulan Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Ofisi ile danışmanlık faaliyetlerine başlayan Bayraklı Belediyesi, bireysel dönüşüm projelerine ücretsiz rehberlik ederek vatandaşların yüzünü güldürdü. Çalışmalar çerçevesinde, riskli yapı stokunun dönüşümünde çözümler geliştirilerek, müteahhit ve kat malikleri arasında köprü kuruldu. Yine sözleşme süreci, yasal haklar, yıkım, kredi ve kira yardımları ile inşaat ve ruhsatlandırma aşamaları için bilgilendirme yapıldı, mağduriyetlerin önüne geçildi. BAYBEL Kentsel Danışmanlık Ofisi, kurulduğu günden bu yana ise 300 den fazla parselin dönüşümü için 560 kent sakinini ağırladı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklımızı yarınlara hazırlamak ve daha yaşanabilir bir ilçe oluşturmak için durmadan çalışıyoruz. Kent kimliğini ve komşuluk ilişkilerini zedelemeden; deprem sonrası riskli yapıların dönüşümünde ya da bireysel dönüşüm projelerinde vatandaşlarımızı mağdur etmemek, yasal mevzuatlar hakkında doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak için kurduğumuz Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Ofisimizden, ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın faydalanmasını umuyoruz” dedi.