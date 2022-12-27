Bayraklı’nın kent meydanı için çalışmalar hızlandı

Bayraklı Belediyesi tarafından, ilçeye kazandırılacak olan Bayraklı Kent Meydanı Projesi için önemli bir adım daha atılırken, proje çerçevesinde sondaj çalışmaları öncesi arkeolojik kazı çalışmaları da başladı.

İzmir’in en büyük ve en modern kent meydanını Bayraklı’ya kazandırmak isteyen Bayraklı Belediyesi, geçtiğimiz yıl bakanlıktan alınan uygulama projesi yapma yetkisinin ardından çalışmalarını hızlandırdı.

1. Derece Arkeolojik Sit özelliği taşıyan alanda tarihi bir kalıntının bulunup bulunmadığını öğrenmek için Smyrna Kazı Başkanlığı tarafından, İzmir Müze Müdürlüğü denetiminde arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı. Ay sonuna kadar sürecek kazı çalışmalarında herhangi bir tarihi bulguya rastlanmaması halinde, yeni yılda sondaj çalışmaları başlayacak ve uygulama projesine geçilecek.

Bayraklı Belediyesi tarafından hazırlanan Kent Meydanı Projesi, Smyrna Meydanı ile zabıta müdürlüğü binasının da bulunduğu Hakan Uysal Caddesi’ni kapsayan 17 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek. İki bin metrekarelik tören alanı; modern kent mobilyaları, peyzaj düzenlemeleri, etkinlik alanları ile İzmir’in en modern kent meydanlarından biri oluşturulacak. Proje tamamlandığında Smyrna Ören Yeri’nin görünürlüğü ve tanınırlığı da artırılacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İzmir’in en eski yerleşim yeri olan Bayraklımıza modern bir kent meydanı kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir’in ‘kalbinde’ hayata geçireceğimiz projemizde sosyal ve kültürel anlamda geçmişten geleceğe tüm birikimlerimizi yansıtacağız ve İzmir için yeni, modern bir cazibe merkezi oluşturacağız. Bayraklı’yı tarihiyle bütünleşen bir kent kimliğine kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.