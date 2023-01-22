Bayraklı’nın kalbinde spor ve sanat

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Nafiz Gürman Spor Kulübünün dayanışma gecesine katıldı. Spor ve siyaset dünyasından isimlerin geniş katılımıyla gerçekleşen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Serdar Sandal, “İzmir’in kalbi Bayraklı’da bu kalbin içini sanatla, sporla dolduracağız. Sporcunun ve sanatçının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir 1. Amatör Lig 4. Grup’ta şampiyonluk hedefleyen Nafiz Gürman Spor Kulübü, yeni sezon öncesi Bayraklı Havuz Düğün Salonunda dayanışma etkinliği düzenledi. Konuşmasında birlik ve dayanışma mesajları veren Başkan Sandal, “Spor ve sanat, toplumsal kaynaşmanın en önemli iki öğesidir. Bayraklı Belediyesi olarak sanatçının ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. İzmir’in kalbi Bayraklı’da bu kalbin içini sanatla ve sporla dolduracağız. Nafiz Gürman Spor Kulübünün ve muhtarımızın madde bağımlılığıyla ilgili büyük mücadelesi var. Gençlerimizi kötü alışkanlıktan uzaklaştırıp spora yönlendirmeleri çok değerli, çok önemli. Bu onurlu mücadelelerini sonuna kadar destekliyor ve önlerinde saygıyla eğiliyorum. Biz hep beraberiz. Biriz, ayrımız, gayrımız, farklılığımız yok. Aynı sofraya bağdaş kurup aynı tabaktan yemek yiyen insanlarız. Her yurttaşımızın başımızın üstünde yeri var ve bu vatandaşlarımıza hizmet etmeyi Hak’ka hizmet olarak biliyoruz. İnsanımız için iyi olan neyse onun yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Nafiz Gürman Spor Kulübü Başkanı Osman Harman da Başkan Sandal’a spora ve kulübe desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Geceye Başkan Serdar Sandal’ın yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, il ve ilçe yöneticileri, kulüp başkanı Osman Harman ve yönetim kurulu, Muhtar Hüseyin Doğan, siyasi parti temsilcileri, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, Türkiye Futbol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Selçuk Ergeldi, Bayraklı Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Cüneyt Çelik, amatör spor kulüplerinin temsilcileri, meclis üyeleri, diğer mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular ve aileleri katıldı.