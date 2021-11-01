Bayraklı’nın çocukları güreş müsabakalarına damga vurdu

Bayraklı Belediyesi ve İzmir İl Güreş Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Serbest ve Grekoromen Güreş Müsabakalarına, Bayraklılı güreşçiler damga vurdu. 95 sporcunun yarıştığı müsabakalarda Bayraklı’nın çocukları; 12 altın, 7 gümüş ve 13 bronz madalya ile Cumhuriyet Kupasının sahibi olarak bir kez daha ilçenin gurur kaynağı oldu.

Bayraklı Belediyesi ev sahipliğinde 2 gün boyunca düzenlenen etkinliğe; Tire, Gaziemir, Torbalı, Menemen, İzmir Büyükşehir, Bayındır ve Bayraklı Belediyeleri ile Kutlusan Derneğinin güreş takımlarından 95 sporcu katıldı. Mustafa Kemal Spor Salonu’ndaki müsabakalar çekişmeli görüntülere sahne oldu. Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Güreş Takımı sporcuları gösterdikleri performansla Bayraklı’nın spordaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Başarılı güreşçiler serbest dalda; 7 altın, 3 gümüş, 7 de bronz madalya kazanırken, Grekoromen güreşte ise 5 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya kazandı. Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Güreş takımı; serbest dalda 220, grekoromende de 203 puanla Cumhuriyet Kupası’nın sahibi oldu.

Sporun Bayraklı’da önemli yeri olduğunu belirterek tüm sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Belediyemizin güreş takımı sporcuları bir kez daha başarılarıyla göğsümüzü kabarttı. Performansları ve başarılarıyla etkinliğe damga vuran tüm sporcularımızı kutluyorum. İnanıyorum ki, Bayraklı sporda marka olacak. Biz desteklemeye, çocuklarımız da başarılarını büyütmeye devam edecek. Tebrikler çocuklar, gururumuzsunuz" dedi.