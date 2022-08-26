Bayraklılı gençlerden Kocatepe’de Atatürk imzası

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Afyon Kocatepe’ye yaptığı zafer yürüyüşüne katılan Bayraklılı gençler, bedenleriyle Atatürk’ün imzasını oluşturdu. Görsel şölen, yürüyüşe katılan binlerce kişiden büyük alkış aldı.

Otobüslerle Afyonkarahisar’a giden yüzlerce Bayraklılı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Kocatepe’ye yürüdü. İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü tarihe geçecek etkinliklerle kutlamaya hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyona; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, diğer ilçe belediye başkanları, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri, partililer ve binlerce vatandaş katıldı. Akşam saatlerinde İzmir’in çeşitli ilçelerinden Afyonkarahisar’a giden binlerce vatandaş, sabah saatlerine kadar yaklaşık 18 kilometrelik yolu 6 saatte yürüyerek büyük taarruz emrinin verildiği Kocatepe’ye çıktı.

Gençlerin sürprizi alkış aldı

9 Eylül’de İzmir’de tamamlanacak yürüyüşte Bayraklılı gençlerin sürpriz gösterisi, binlerce kişinin beğenisini kazandı. Yaklaşık 150 genç bir araya gelerek, Atatürk’ün imzasını oluşturdu. Ortaya çıkan görüntü, yürüyüşe katılan binlerce yurttaş tarafından uzun süre alkışlandı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Sabahın ilk saatlerine kadar sembolik olarak yürüyerek, o yoklukta ve çaresizlikte Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatan evlatlarının verdiği zorlu mücadeleyi bir nebze de olsa hissettik. Bu ülke bedeller ödenerek, kanlar dökülerek kazanıldı. Bundan sonra da bize düşen görev hep beraber kardeşçe ve dayanışma içinde; ülkemizi, devletimizi, cumhuriyeti ve Atatürk devrimlerini sonuna kadar korumaktır; çünkü bu vatan hepimizin” dedi.