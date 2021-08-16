Bayraklılı çocuklar hem eğlendi hem spor yaptı

Bayraklı Belediyesi tarafından hafta sonu çocuklara yönelik düzenlenen spor etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Penaltı atışları, halat çekme, bowling, basketbol 3’lük yarışması, ve çuval yarışları gibi birbirinden eğlenceli aktivitelere katılan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Bayraklı Belediyesi Spor Müdürlüğü etkinlikleriyle açık alanlarda spora yeniden başlayan çocuklar, hafta sonu bir araya geldi. "Mahalle Bizim" sloganıyla Soğukkuyu Büyük Park’ta gerçekleşen etkinliklerde, 7-15 yaş arasındaki çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak etkinlik öncesi dezenfeksiyon işleminden geçirilen çocuklar, hazırlanan program kapsamında hem spor yaptı hem de eğlendi. Aileleri de tribünden çocuklarını izledi. Yaş gruplarına göre yarışmalara katılan ve başarılı olan çocuklara günün anısına hediyeler verildi. Etkinlikler kapsamında survivor parkuru, penaltı atışları, halat çekme, pinpon topu taşıma, bovling, çuval ve çember isabet yarışları gerçekleştirildi. Gönüllerince eğlenen çocuklar hoşça vakit geçirdi. Etkinlik sonunda tüm çocuklara sertifika verildi. Başarılı olan ve dereceye giren sporculara da basketbol topu, futbol topu, eşofman gibi sürpriz hediyeler verildi.

"Mahalle Bizim" etkinlikleri 21 Ağustos Cumartesi günü Osmangazi Mahallesi Kaykay Parkında, 28 Ağustos Cumartesi, Cengizhan Mahallesi Ekrem Akurgal Yaşam Parkı, 4 Eylül Cumartesi Bayraklı sahilinde gerçekleştirilecek.