Bayraklı’dan ‘Kocatepe’ çıkarması

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Büyük Taarruz ve İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde, Afyon Kocatepe’de yapılacak Zafer Yürüyüşü’ne katılmak üzere yola çıkan yüzlerce vatandaşı alkışlarla uğurladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü tarihe geçecek etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Bu çerçevede, Afyon Kocatepe’den başlayacak zafer yürüyüşüne katılmak üzere vatandaşlarda Bayraklı’dan otobüslerle Afyonkarahisar’a hareket etti. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş, otobüsleri alkışlarla uğurladı.

“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” dediğimiz önemli bir süreçteyiz diyerek konuşmasına başlayan Başkan Serdar Sandal, “100’üncü yılında ulusal kurtuluş mücadelemizin başladığı Afyon, Kocatepe’ye gidiyoruz. Sabahın 4’üne kadar sembolik olarak yürüyerek o yoklukta, bitkinlikte, çaresizlikte Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatan evlatlarının verdiği mücadeleyi bir defa daha idrak etmiş olacağız. Bu ülkede cumhuriyet, bayrak ve Atatürk devrimleri masa üzerinde kazanılmadı; bedeller ödendi, kanlar döküldü. Bizim bu ülkeye, değerlerimize Atatürk’e bağlılığımızın temellerinde de bunlar var. Türkiye Cumhuriyeti Devletini sonsuza kadar ayakta tutmak asli görevimiz. Bunun için üzerimize ne düşüyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa dün olduğu gibi bugün de, yarın da hep beraber yapacağız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır dediğimiz bir süreçteyiz. Öfkemizi, tartışmamızı, kavgamızı bir tarafa bırakacağız. Önümüzde kocaman bir süreç var. Yolunuz açık olsun. Afyon’da görüşmek üzere” dedi.