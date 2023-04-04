Bayraklı’daki can dostlara özel klinik

İzmir Bayraklı Belediyesinin baştan sona yenileyerek Mansuroğlu Mahallesi’nde hizmete açtığı Sokak Hayvanları Tanı ve Tedavi Merkezi, donanımı, hizmetleri ve modern yapısıyla özel klinikleri aratmıyor. Bölgenin önemli ihtiyacını karşılayarak, son 1 yılda yaklaşık 2 bin 400 ziyaretçi alan merkezde 2 bin 600 sokak hayvanının kısırlaştırma, bakım ve tedavisi gerçekleştirildi.

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün ikinci birimi olarak geçtiğimiz Haziran ayında hizmet vermeye başlayan Mansuroğlu Mahallesi’ndeki ‘Sokak Hayvanları Tanı ve Tedavi Merkezi’ can dostların yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 1 yıldır hizmet veren merkez, bölgenin önemli ihtiyacını karşılarken, verilen hizmetler vatandaşları da memnun etti. Bu kapsamda açıldığı günden bu yana merkezi 2 bin 400 kişi ziyaret etti, 2 bin 600 sokak hayvanının kısırlaştırma, bakım ve tedavisi yapıldı. 10 kedi, 1 de köpek rehabilitasyon kafesi bulunan merkezde, nebulizatörlü yoğun bakım ünitesinden, kan sayım cihazı, ozon tedavisi ve ultrasona, kan ve dışkı parazitleri gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde yol gösterici bir parazitoloji laboratuvarına kadar birçok teknolojik cihazla tanı ve tedavi hizmeti veriliyor.

Kalitemizi artırdık

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışıyoruz. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımızın destekleri de çok önemli. Yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımıza toplum olarak sahip çıkmalıyız. Mansuroğlu Mahallesi’nde yapımını tamamlayarak hizmete aldığımız “Sokak Hayvanları Tanı ve Tedavi Merkezimiz” ile de can dostlar için hizmet kalitemizi artırdık. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlılık göstermelerini ve sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını diliyoruz” dedi.