Bayraklı’da zabıtadan pazar yerlerinde tartı denetimi

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler vatandaşların güven içinde alışveriş yapabilmeleri için pazar yerlerinde kullanılan ölçü cihazlarının denetimlerini yaptı. Eksik veya fazla ölçümü engelleyerek, satıcı ve müşterilerin zarar görmesinin önüne geçmek isteyen zabıta ekipleri, tüm cihazların yasalara uygunluğunu ve teknik durumunu kontrol etti.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 3516 sayılı Ölçü Ve Ayar Kanunu çerçevesinde ölçü ayar memuru ve zabıta personeli ile birlikte açık ve kapalı pazar yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Ramazan ayı dolayısıyla çalışmalarını artıran ekipler; ölçü aletlerinin mühürlerini, doğru tartıp tartmadığını, yasalara uygun cihazlar olup olmadığını kontrol ediyor. Bayraklı sınırları içindeki pazar yerlerinde devam eden uygulamada mühürsüz ve damgası bulunmayan ya da kalibrasyonu doğru olmadığı için yanlış tartan teraziler ile üzerinde bakanlık onayı olmayan kaçak teraziler denetleniyor. Sorun görülen cihazların sahipleri uyarılırken, sorunun da düzeltilmesi isteniyor.

Kontroller sürecek

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Satıcı ve alıcıların kanuna uygun, doğru bir şekilde ölçüm yapan tartılarla alışveriş yapmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Ekiplerimiz, muhtemel sorunların önüne geçmek için pazar yerlerinde ölçü ve ayar kanunu çerçevesinde kontrollerine devam edecek" diye belirtti.