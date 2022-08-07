Bayraklı’da ‘vegan ve glütensiz menü’ dönemi

Bayraklı Belediyesi sosyal tesislerinde, yeşil tabak sayısı arttı. Hayvansal kaynaklı besinleri tüketmeyen müşteriler için diyetisyenler eşliğinde hazırlanan vegan menü, çeşitli rahatsızlıkları olan vatandaşlara yönelik de glütensiz menü hizmeti sunulmaya başlandı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Toplumun tamamına hitap ediyoruz. İsteyen herkesi yeni lezzetlerimizi tatmak için kafelerimize bekliyoruz” dedi.

Bayraklı’da ilçe sakinlerine hizmet veren Bayraklı Belediyesi sosyal tesislerinde güncel menüye ek olarak ‘vegan ve glütensiz yemek menüleri’ eklendi. Kaliteli hizmetiyle uygun fiyatlara en seçkin lezzetleri sunan 10 sosyal tesisin 5’inde hazırlanan vegan ve glütensiz menüler; Havuz, Teras, Körfez, Mürdüm ve Değirmen Kafe’de müşterilere sunulmaya başlandı. Diyetisyenler eşliğinde özel olarak hazırlanan menüde; vegan hamburger, makarna, pizza, tost ve falafel seçenekleri bulunuyor. Talebe göre ilerleyen süreçte ürün çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

"Sosyal tesislerimize bekliyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Vegan beslenen vatandaşlarımızın gittikleri kafelerde yiyecek alternatifi bulamadığını, bu yüzden de sosyal hayatlarının kısıtlandığını biliyoruz. Bu doğrultuda, belediyemize ait sosyal tesislerde toplumun her kesimine hitap ederek vegan menü servisine başladık. Ayrıca çeşitli rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımıza yönelik de glütensiz besinlerden oluşan menüler hazırladık. Bu konuda olumlu dönüşler almak bizi mutlu ediyor. İlgilenen herkesi kafelerimize davet ediyoruz” diye konuştu.