Bayraklı’da üretici kadınların stantları yenilendi

Kadınların üretim sürecine katılması ve ev ekonomilerine katkı sunması amacıyla ilçe genelinde üretici satış stantları açan Bayraklı Belediyesi, Manavkuyu Şehit Uygar Yalçınkaya Parkı içindeki satış stantlarını baştan sona yeniledi. Modern ve estetik görünümü ile dikkat çeken stantlar, kadınlar ve alışveriş yapan vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Başkan Sandal “Kadınların el emeğini yüceltmek ve ekonomilerine katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bayraklılı kadınların el emeği ürünlerini satarak ekonomik gelir elde etmesi için destek sağlayan Bayraklı Belediyesi, “Kadının Emek Dünyası” adı altında kullanıma sunduğu satış stantlarını baştan sona yeniledi. Manavkuyu Şehit Uygar Yalçınkaya Parkı içinde bulunan 8 sabit satış alanı, modern görünümüyle yeniden hizmete açıldı. Satış tezgahları, tabela ve estetik tasarımlar hem satış yapan kadınlardan hem de alışveriş için gelen vatandaşlardan tam not aldı.

Sevgiyolu satış alanı da yenileniyor

Yeni stantlar; mevsim şartlarına uygun, kapalı ve korunaklı olarak tasarlandı. Ürettikleri aksesuar, ev ürünleri, takı-tasarım gibi ürünleri satışa sunmak isteyen kadınların, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurarak stantlardan dönüşümlü olarak ücretsiz faydalanabileceği belirtildi. Sevgi Yolu içinde yer alan “Kadının Emek Dünyası” satış stantlarının yenileme çalışmalarının da kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Kadınların üretim sürecine daha fazla katılması ve ev ekonomilerine katkı sağlaması amacıyla desteklerimizi sürdürüyoruz. El emeği satış stantlarımızın, yeni ve işlevsel yapısıyla daha etkin hizmet vereceğine inanıyoruz. Tüm halkımızı, emekçi ve üretici kadınların açtığı stantları ziyaret etmeye ve alışveriş yapmaya davet ediyoruz” dedi.