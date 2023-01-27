Bayraklı’da üniversiteli ‘akranlar’ buluştu

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, önceki dönemlerde aldıkları eğitimler sonucu ülkenin önde gelen üniversitelerini kazanan öğrencilerle, sınavlara hazırlanan mevcut kursiyerleri akranlar buluşmasında bir araya getirdi. Öğrenciler; sınava çalışma yöntemlerinden üniversite hayatına, tercihlerden sınav stresine kadar deneyimlerini üniversite sınavına girecek kursiyerlerle paylaştı.

Ücretsiz lise ve üniversiteye hazırlık kursları veren ve ülke çapında dereceye giren öğrencilerinin başarılarıyla fark oluşturan Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, ‘Akranlar Buluşması’ düzenleyerek önceki dönemlerde eğitim alan öğrencilerle yeni dönem üniversite kursiyerlerini buluşturdu. Aldıkları eğitim sonucu hayallerindeki üniversitelerde okuma imkanı bulan öğrenciler yeni dönem kursiyerlerine deneyimlerini anlattı. Başarılı öğrenciler, sınava hazırlanırken özellikle düzenli ve disiplinli çalışmanın önemine değindi. Okudukları okullar ve bölümlerdeki tecrübelerini de paylaşan öğrenciler; sınav öncesi, sırası ve sonrasında heyecan yapılmaması gerektiğini, doğru bir planlamayla sınavda başarının geleceğini belirtti. Rehber eğitmen eşliğinde akıllarındaki soruları akranlarına ileten kursiyer öğrenciler, öneriler aldı, başarıya giden yolda yapmaları gereken detaylarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’nın yarınları olacak gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların başarısı bizim gururumuz oluyor. Böyle buluşmalarla da öğrencilerimiz hayal ettikleri başarılara nasıl ulaşabileceklerini birinci ağızdan öğrenme, öneriler ve akıllarındaki soruların yanıtlarını alma imkanı buluyor. Eğitim konusunda her zaman elimizden gelenin fazlasını yapacağız ve gençlerimizin destekçisi olacağız. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.