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Bayraklı’da Ramazan dayanışması

RAMAZAN AYINDA VATANDAŞLARIN YANINDA OLAN BAYRAKLI BELEDİYESİ EKİPLERİ, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE 4 ÇEŞİT YEMEKTEN OLUŞAN RAMAZAN MENÜSÜ ULAŞTIRILARAK GÜNDE ORTALAMA 500 KİŞİYE YEMEK DAĞITILIYOR.

Bayraklı’da Ramazan dayanışması

RAMAZAN AYINDA VATANDAŞLARIN YANINDA OLAN BAYRAKLI BELEDİYESİ EKİPLERİ, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE 4 ÇEŞİT YEMEKTEN OLUŞAN RAMAZAN MENÜSÜ ULAŞTIRILARAK GÜNDE ORTALAMA 500 KİŞİYE YEMEK DAĞITILIYOR.

26 Nisan 2020 Pazar 10:41
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Bayraklı’da Ramazan dayanışması

Ramazan ayında vatandaşların yanında olan Bayraklı Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere 4 çeşit yemekten oluşan Ramazan menüsü ulaştırılarak günde ortalama 500 kişiye yemek dağıtılıyor.

Korona virüsü salgını dolayısıyla sosyal yardımlara hız veren Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan ekipler, gıda kolisi ve Ramazan menüsü dağıtıyor. 4 çeşit yemekten oluşan Ramazan paketinde; çorba, 1 etli ana yemek, pilav ya da makarna, ekmek, su, hurma ve tatlı yer alıyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek uygulama kapsamında her gün ortalama 150 haneyi ziyaret ederek, 500 kişiye ulaşan ekipler, toplamda 10 bin kişilik iftar paketi dağıtacağını bildirdi.

Öte yandan, ihtiyaç sahibi aileleri titizlikle belirleyerek, bu zor günlerde kimseyi incitmeden, kırmadan yardımlarını sürdüren belediye, dar gelirli ailelere ayrıca erzak kolileri dağıtmaya da devam ediyor.

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