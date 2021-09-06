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Bayraklı’da öğrenci velilerinden trafik tepkisi

Bayraklı Lisesinde geçici olarak eğitim ve öğretim gören ortaokul öğrencilerinin, okul önündeki caddede oluşan trafik yoğunluğu sebebiyle yolun karşısına geçmekte zorlanması velilerin tepkisine neden oldu.

İZMİR 06.09.2021, 17:31
Bayraklı’da öğrenci velilerinden trafik tepkisi

Bayraklı Lisesinde geçici olarak eğitim ve öğretim gören ortaokul öğrencilerinin, okul önündeki caddede oluşan trafik yoğunluğu sebebiyle yolun karşısına geçmekte zorlanması velilerin tepkisine neden oldu.

Yeni eğitim ve öğretim dönemi korona virüs (covid-19) tedbirleri çerçevesinde başladı. Bayraklı ilçesinde bulunan Bayraklı Lisesinde, okullarının yıkılması üzerine geçici olarak eğitim ve öğretim gören Talatpaşa Ortaokulu öğrencileri, bugün zorlukla okula ulaşabildi. Okulun hemen önünden geçen caddedeki yoğun trafik, özellikle velilerin yüreğini ağzına getirdi. Yaya geçidinin bulunmadığı caddede, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklar akan trafiğin arasından güçlükle ilerleyebildi.

Caddedeki trafiğin günün her saatinde yoğun olduğunu belirten bazı veliler, "Kovid yüzünden zaten çocuklarımızı korkuyla okula gönderiyoruz bir de bu yoğun trafik endişemizi ikiye katlıyor. Tedbir alınması için illa bir kaza mı yaşanmalı? En azından okul giriş ve çıkış saatlerinde bir trafik ekibi burada çocuklarımızın yol güvenliğini sağlayabilir." diyerek tepkilerini diler getirdiler.

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