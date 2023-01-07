Bayraklı’da kilit parke seferberliği

Bayraklı Belediyesi, Mansuroğlu ve Soğukkuyu’da 7 farklı bölgede, 5 bin metrekarelik alanda kilit parke düzenlemesi başlattı. Belediye Başkanı Serdar Sandal Sandal, “İlçemizi daha modern, çağdaş ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde; yol, kaldırım ve parke taşı yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, 24 mahallenin tamamında yenileme, asfaltlama, kilit parke ve bordür döşeme işlemleri yapıyor.

Mansuroğlu ve Soğukkuyu mahallelerini kapsayan toplam 7 sokakta da çalışmalarını hızlandıran Bayraklı Belediyesi ekipleri, ihtiyaç duyulan bölgelerde parke ve kilit taşı gereksinimlerini karşıladı. Toplam 5 bin metrekare alan üzerinde, kısa sürede tamamlanacak olan çalışmalar mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İlçemizi daha modern ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Yollarımızla, parklarımızla, sosyal donatı alanlarımızla vatandaşlarımızın refah düzeyini artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda yollarımız ve kaldırımlarımız için en hızlı ve kalıcı çözümleri üretip, uyguluyoruz" dedi.