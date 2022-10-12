Bayraklı’da kentsel dönüşümün parolası: Kooperatifleşme modeli

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Alpaslan Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı. Alpaslan-Cengizhan ve Fuat Edip Baksı mahallelerinde 60 hektarlık alanı içerisine alan ve askı sürecinde sona gelinen planlar hakkında bilgi veren Başkan Sandal, “Bu alanı 26 parçaya ayırdık. Her bir ada için hak sahipleri kendi kooperatiflerini kuracak ve hem proje hem de karar sürecinde söz sahibi olacak” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Sandal, son olarak Alpaslan Mahallesi’ni ziyaret etti, mahalle sakinlerinin evlerine konuk oldu, esnafla kucaklaştı.

Trabzon Şal Pazarlıklar Derneği ve Konya Seydişehir Karaca Ören Köyü Derneğini de ziyaret eden Başkan Sandal, askı sürecinde sona gelinen Alpaslan-Cengizhan ve Fuat Edip Baksı revizyon imar planları ve kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi verdi.

Bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarında kooperatifleşme modelini esas alacaklarını açıklayan Başkan Sandal, halkın baştan sona karar sürecinde yer alacağını ve ortak akılla geleceğin Bayraklısını oluşturacaklarını müjdeledi.

"Türkiye’ye örnek bir kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İzmir’in kalbi Bayraklı’da Türkiye’ye örnek bir kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Belediyenin denetimi ve garantörlüğünde, halkın tüm süreçlerde söz sahibi olacağı, ortak aklın hakim kılınacağı bir kooperatifleşme modelini hayata geçireceğiz. Bu bölgede 60 hektarı içerisine alan imar planı çalışmamızı tamamladık ve askı süreci bitmek üzere. Alanı 26 farklı adaya ayırdık. Her bir ada için, mahalle sakinlerinin yönetiminde kooperatifler kuracağız. Proje ve yapım aşamasında bu kooperatifler söz sahibi olacak. Müteahhitlerle, mahalle sakinleri kendisi anlaşacak ve projenin sonunda kazanan halk olacak. Belediye, kooperatiflerin kurulmasından teknik detaylara kadar tüm projenin sorumluluğunu ve garantörlüğünü üstlenecek. Çalışmalar çerçevesinde yakın zamanda ada bazlı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek” dedi.

Başkan Sandal, son dönemde rekor sayılabilecek bir emsal artışı ile çalışmaların sürdüğünü belirtirken, bina yüksekliklerinin 15 kat olacağını açıkladı.

Sandal, “Biz geleceğin Bayraklısını oluşturmak istiyoruz. Bunu vatandaşlarımızı mağdur etmeden, hak kaybı oluşturmadan yapacağız. Önümüzde çok önemli bir fırsat var ve bunu iyi değerlendirmeliyiz. Modern yapı stoku, yeşil alanları, parkları, yolları ve sosyal donatı alanları ile yepyeni bir Bayraklı’ya kavuşacağız” diye konuştu.

Muhtar Fahri Karatay da, "Kentsel dönüşüm çalışmaları tüm halkın dört gözle beklediği bir süreç. Bu aşamaya gelmiş olması son derece sevindirici. Biran önce başlamasını diliyor ve üzerimize düşeni yapacağımızın sözünü veriyoruz. Muhtarlık binasından yol, kaldırım ve park çalışmalarına kadar mahallemize sunduğunuz hizmetler için ayrıca teşekkür ederiz” dedi. Ziyaretlere ayrıca CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, belediye bürokratları ve parti yöneticileri de eşlik etti.