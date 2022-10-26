Bayraklı’da kentsel dönüşüme vatandaştan büyük ilgi

Bayraklı Belediyesi, Cengizhan-Alpaslan ve Fuat Edip Baksı mahallelerindeki 60 hektarlık alanı kapsayan ve onaylanarak askı süreci tamamlanan revizyon imar planlarını üç mahalledeki hak sahiplerine tanıttı. Tepekule Kongre Merkezindeki etkinliğe, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın yanı sıra; mahalle sakinleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ile bürokratlar katıldı.

Toplantıda; onaylanan yeni planların artılarını, önceki planlarla arasındaki farkları ve kentsel dönüşümün bölgeye kazandıracağı değeri tek tek anlatan Başkan Sandal’ın konuşması, salonu dolduran hak sahipleri tarafından sık sık alkışlarla kesildi. Soru-cevap kısmında hak sahiplerinin merak ettiği konular konuşuldu. Kentsel dönüşümü kooperatifleşme modeli ile yaşama geçirmek istediklerini belirten Başkan Sandal, yasal sürecin tamamlanmasının ardından 1 yıl içinde dönüşüme başlayacaklarını müjdeledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, hak sahipleri kentsel dönüşüm çalışmaları için Başkan Sandal’a teşekkür etti, yeni planlara övgüler yağdırdı.

"Söz, karar, yetki tamamen hak sahiplerinin olacak"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Gecekonduda yaşamanın kahrını, çilesini en iyi bilenlerdenim. Bu nedenle Bayraklı’nın 50 yıllık sorununu çözmek ve 30 bin kişinin derdine derman olmak için elimizi taşın altına soktuk ve bu planlar ortaya çıktı. Cengizhan-Alpaslan-Fuat Edip Baksı için yeni bir yola giriyoruz. Bu yolda; söz, karar, yetki tamamen hak sahiplerinin olacak. Ortalama 4,1 emsal fırsatını ve artan inşaat hakkını iyi değerlendirmeliyiz. Uygulama aşamasında, önce bir çatı kooperatifi kuracağız ve planlardaki 26 düzenleme sahası için ayrı ayrı kooperatiflerin kurulmasına öncülük edeceğiz. Büyükşehir ve Bayraklı belediyeleri, başından sonuna kadar bu sürecin garantörü olacak. Yasal süreçler tamamlandığında, 1 yıl içinde kazmayı vurmayı planlıyoruz” dedi.

Yerinde dönüşüm modelini benimseyeceklerini dile getiren Başkan Sandal, “Herkes mülkünün bulunduğu düzenleme adası içinde hak sahibi olacak. Müteahhitlerle pazarlığı halk kendisi yapacak. Kim fakir fukaranın malına, mülküne el uzatırsa, karşısında bizi bulacak. Bu süreci küçük hesaplara kurban edersek bir 50 yıl daha kimse bu meseleye bu kadar ciddi eğilmez. Biz Bayraklı Belediyesi olarak iyi niyetliyiz! Kimsenin hakkını yemek, malını almak gibi bir derdimiz yok. Vatandaşımızın yanında olmaya kararlıyız. İstiyoruz ki modern yollarımız, sosyal donatı alanlarımız, parklarımız olsun. Bunu başaracağımıza eminiz çünkü biz büyük bir aileyiz” şeklinde konuştu.

Yeni planda neler var?

Bayraklı Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanarak askı süreci tamamlanan 60 hektarlık yeni revizyon imar planında, yeşil alan oranı 90 bin 271 metrekareye yükseltildi. 26 düzenleme sahasına ayrılan uygulama alanında ortalama emsal değeri 4,1 olarak belirlendi. Maksimum 15 kat yükseklik hakkı tanınan ve sosyal donatı alanları da artırılan yeni planda, hak sahiplerine yüzde 5 ilave inşaat hakkı verildi. Toplam konu alanı ise 325 bin 930 metrekareye yükseltildi.