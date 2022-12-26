Bayraklı’da kadınlar el emeği ürünlerini satışa sundu

Bayraklı Belediyesi tarafından kurulan Kadın Girişimi Kooperatifi, el emeği göz nuru ürünlerini satışa sundu. Renkli ve hesaplı hediye seçenekleriyle büyük ilgi gören stantlar, 31 Aralık’a kadar devam edecek.

Bayraklı Belediyesi tarafından, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha aktif rol almasını sağlamak amacıyla kurulan Kadın Girişimi Kooperatifinin üretici kadınları, etkinlikte buluştu. Westpark AVM içinde açılan 12 stantta, el emeği göz nuru hediyelik ürünler beğeniye sunuldu. Yılbaşı için farklı tarzda ve hesaplı hediye seçenekleri arayan vatandaşlar, açılan stantlara büyük ilgi gösterdi.

Stantlarda yılbaşı temalı eşyalar başta olmak üzere; takı, çanta, sabun, tablo, keçe ve örgü gibi çeşitli ürünler yer alıyor. Üretici kadınlar, ziyaretçilere uygun fiyatlı hediye seçenekleri sunarken, el emeklerini de kazanca dönüştürme imkanı buluyor. Satışların 31 Aralık Cumartesi akşamı sona ereceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, "Kadınlara sosyal ve ekonomik yaşamın kapılarını açan kooperatifimiz güzel işlere imza atmaya devam ediyor. Yeni yıl heyecanımızı taçlandıran, dayanışma ve birlik örneği sergileyen kadınları kutluyorum. Hem üreten kadınlara destek olmak hem de sevdiklerine el emeği göz nuru hediyeler almak isteyen herkesi stantlarımıza bekliyoruz" dedi.