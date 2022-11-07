Bayraklı’da ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği

Sosyal yardım hizmetleriyle dar gelirli ailelere desteklerini sürdüren Bayraklı Belediyesi, kış aylarına girilirken yaklaşık 450 haneye odun ve kömür desteğinde bulunacak. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Sosyal yardımlaşma ve dayanışmamızı büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Bayraklı Belediyesi, kış aylarına girilirken dar gelirli ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Yıl boyunca gıdadan kıyafete, ev eşyasından nakdi yardımlara kadar birçok alanda vatandaşlara sosyal destekte bulunan Bayraklı Belediyesi, ilçede iyiliği büyütmeye devam ediyor. Bu çerçevede, soğuk kış günlerinde ilçede kimsenin ısınma sorunu yaşamaması için 24 mahallenin tamamında ihtiyaç sahibi aileleri tek tek ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yakacak dağıtımı yapıyor. Ekipler, hane başına adreslere iki çuval odun, 15 çuval da kömür iletiyor. Sosyal destek çerçevesinde 450 aileye ulaşıldığı belirtilirken, desteklerden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahipleri semt merkezleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurabiliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Biz büyük bir aileyiz ve her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu ekonomik şartlar özellikle dar gelirli ailelerimizi daha fazla etkiliyor. Bunun bilincinde olarak ailelerimize elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmamızı büyüterek Bayraklı’daki her aileye dokunmaya ve yanlarında olmaya devam ediyoruz. Odun- kömür desteğimiz ile bir nebze de olsa kışı rahat geçirmelerini sağlayacağız” dedi.