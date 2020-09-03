Bayraklı’da "hareketli" hafta
AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI, 16 EYLÜL GÜNÜ “PEDALLA BAYRAKLI” ETKİNLİĞİ İLE BAŞLAYACAK. BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI SERDAR SANDAL’IN DA KATILACAĞI ETKİNLİKTE, YÜZLERCE KATILIMCI OSMANGAZİ HİZMET BİNASI’NDAN SEVGİ YOLU’NA KADAR BİSİKLET SÜRECEK.
Bayraklı Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasında birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak ve 16-22 Eylül tarihleri arasında Bayraklı’nın dört bir yanında; konserler, söyleşiler, spor karşılaşmaları, atölyeler ve bisiklet sürüş eğitimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca "Otomobilsiz Kent Günü" kapsamında, Mustafa Kemal Caddesi 10 saat boyunca trafiğe kapatılacak.
Avrupa Hareketlilik Haftası, 16 Eylül günü “Pedalla Bayraklı” etkinliği ile başlayacak. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da katılacağı etkinlikte, yüzlerce katılımcı Osmangazi Hizmet Binası’ndan Sevgi Yolu’na kadar bisiklet sürecek. Hafta boyunca, “Ulaşımda Bisiklete Neden Önem Vermeliyiz” konulu panel, konserler, söyleşiler, engelli basketbol takımlarının karşılaşmaları, kitap ayracı yapma atölyesi, ayak tenisi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.
“Dünya Otomobilsiz Kent Günü” kapsamında ise Değirmen Cafe önünden başlayarak Bornova Cumhuriyet Meydanına kadar uzanan Mustafa Kemal Caddesi 20 Eylül Pazar günü 12.00-22.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Cadde boyunca kurulacak stantlarda; çok sayıda sivil toplum örgütü, amatör spor kulübü, vakıf ve dernek, vatandaşlarla buluşacak. Otomobilsiz Kent Gününde ayrıca güvenli bisiklet sürüş eğitimi, bisiklet tamir atölyesi, tay tay bisiklet sürüşü ve mini konserler de düzenlenecek.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Avrupa Hareketlilik Haftasında, birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklere imza atıyoruz. Bayraklı’yı çocuklarla ve gençlerle birlikte yükselteceğiz. Bayraklı’da spor ve bilim olimpiyatları, festivaller, çeşitli etkinlikler düzenleyerek, dünyaya entegre olalım istiyoruz. Bu vizyon doğrultusunda katıldığımız Avrupa Hareketlilik Haftası da bizim için önemli bir adım. Herkesi düzenleyeceğimiz etkinliklere davet ediyoruz" dedi.
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