Bayraklı’da dev park için çalışmalar hızlandı

Bayraklı genelinde yeşil alan oranını artırmak ve modern park alanları oluşturmak için projeler üreten Bayraklı Belediyesi, Osmangazi’ye, 3 bin metrekarelik yeni bir park kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yarınlara daha yeşil bir çevre ve daha çağdaş yaşam alanları bırakmak için mücadelemiz sürecek” dedi” dedi.

Yerel seçimlerden bu tarafa Bayraklı’nın farklı noktalarında 15 yeni parkın yapımını tamamlayan Bayraklı Belediyesi, Osmangazi Mahallesi’nde yeni bir sosyal donatı alanı oluşturmak için çalışmalara başladı. 617/5 sokakta yaşama geçirilecek park alanı, toplam 3 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak. Proje tamamlandığında, Bayraklı 2 bin 45 metrekare yeni yeşil alana kavuşmuş olacağı ifade edilirken, projenin içerisinde; yürüyüş yolları, oyun grupları ve spor aletleri de yer alacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yarınlara daha yeşil bir çevre ve daha çağdaş yaşam alanları bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan mevcut park ve yeşil alanlarımızın bakım, onarım ve yenileme işlemlerini yaparken bir yandan da ilçemize yeni parklar ve sosyal donatı alanları kazandırıyoruz. Bu çerçevede Osmangazi’de çalışmalarını sürdürdüğümüz park projemizi de kısa sürede tamamlayıp, hizmete sunmayı hedefliyoruz. İlçemizin ihtiyaç olan her noktasına imkanlarımız dahilinde yeni parklar kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.