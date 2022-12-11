Bayraklı’da çocuklar, tiyatroda doyasıya eğlendi

Bayraklı Belediyesinin TAKSAV iş birliğiyle ilçedeki kültür merkezlerinde izleyiciyle buluşturduğu tiyatro oyunlarını yüzlerce çocuk izledi. 2 haftada 6 oyunun sahnelendiği oyunlarda çocuklar, eğlenme ve öğrenme imkanı buldu.

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali heyecanı Bayraklı’da da yaşandı. Bayraklı Belediyesinin Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) iş birliğiyle düzenlediği tiyatro şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar salonları doldurdu, gösterilerle doyasıya eğlendi. Yüzlerce çocuk 2 hafta sonu boyunca izleyiciyle buluşan oyunlara yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikler çerçevesinde ‘Karagöz Yazıcı, Dedektif Pamuk, Çekirdek Prens, Alice Harikalar Diyarında, Ali Baba’nın Çiftliği’nin Hiç Görünmeyen Hikayesi ve Alaaddin’in Sihirli Lambası’ adlı tiyatro oyunları sahnelendi. Gösterileri izleyen yüzlerce çocuğun mutluluğu yüzlerine yansıdı. İzleyicilerin beğenisini kazanan oyunlarda genel olarak insan, hayvan ve doğa sevgisi ile arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik duyguları anlatıldı.

Kültür sanat etkinlikleri sürecek

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Çocuklarımızın gelişimlerine destek olmayı öncelikli görevlerimizden biri olarak sayıyoruz. Bu çerçevede yıl boyunca kültür sanat etkinliklerimizde çocuklarımızı bir araya getiriyoruz. Onların geleceğine yön verecek projeleri hayata geçirmeye, eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.