Bayraklı’da çocuklar da söz sahibi

‘Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti’ vizyonu doğrultusunda örnek projelere imza atan Bayraklı Belediyesinde, çocuk meclisi toplandı. Bayraklılı çocuklar, hayallerindeki parkları resmetti, hayata geçirmek istedikleri doğa ve çevre temalı projeleri konuştu.

Bayraklı Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Havuz Düğün Salonu’nda bir araya geldi. Eğlenceli atölye etkinliklerinde yeni arkadaşlarla tanışıp, hayallerindeki Bayraklı projelerini konuşan çocuklar, Bayraklı’da olmasını istedikleri parkların resmini çizdi. Bayraklı Belediyesi Kent Tarihi ve Tasarım Müdürlüğü mimarları, çocuklara Bayraklı’da hayata geçirilecek Smyrna Meydan Projesini anlattı. Çocuklar bu projeye eklemek istediklerini de katılımcılarla ve yöneticilerle paylaştı. Gruplar halinde düzenlenen atölyelerde eğitmenler eşliğinde eğlenceli aktivitelere katılan çocuklar, özellikle doğa ve çevre konularında atıkların ayrıştırılması, doğanın korunması, yeşil alanların artırılması gibi çalışmalar yapmak istediklerini belirtti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’yı çocuk ve gençlik kenti yapmak istiyoruz. Tüm kurumsal işleyişimizi çocuklarımızın refahı, huzuru ve kendilerini özgürce ifade edebilme becerileri üzerine kuruyoruz. Çocuklarımız da bu kentte söz sahibi olsun, karar alma süreçlerine katılsın, projelerin bir parçası olsun istiyoruz. Bu kapsamda tüm Bayraklılı çocuklarımızı meclisimize ve atölyelerimize katılmaya davet ediyoruz” dedi