Bayraklı’da çocuk meclisi 9’uncu kez toplandı

Bayraklı Belediyesi Çocuk Meclisi 9’uncu kez toplanırken, meclis salonunda bir araya gelen çocuklar, Belediye Başkanı Serdar Sandal’a kentle ilgili talep ve önerilerini ileterek akıllarındaki soruları yöneltti. Başkan Sandal, “Sizden gelen fikirler Bayraklı’ya ışık olacak. Bu kentin temellerini sizinle birlikte atacağız ve yeni bir kenti birlikte inşa edeceğiz. Bize projelerinizi getirin, siz hayal edin biz mümkün olanları hayata geçirelim” dedi.

Bayraklı Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile buluştu. 8 oturum boyunca birlikte hareket etme, tanışma, grup oyunları, demokratik karar alma süreçleri, ilçenin ihtiyaçlarının belirlenmesi, komisyonların ve üyelerinin seçilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunan çocuklar, son oturumda ise Bayraklı ile ilgili hayal ettikleri projeleri Belediye Başkanı Serdar Sandal ile paylaştı. Çocukları tek tek dinleyerek talep ve önerilerini, projelerini dinleyen Sandal, çocukların istekleri doğrultusunda parklarda, yollarda, yapılması gerekenlerle ilgili bürokratlarına talimatlar verdi.

Başkan Sandal, “Bu kenti çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm bileşenlerle beraber yönetmek istiyoruz. Ortak karar alıp ihtiyaçları doğru belirlersek, doğru işlerle daha uygar, çağdaş ve modern bir Bayraklı’ya kavuşmuş oluruz. Nihai hedeflerimizden biri Bayraklı’yı dünya çocuk ve gençlik kenti yapmak. Bu proje ile birlikte Bayraklı’yı dünyaya tanıtacağız. Dünyanın farklı ülkelerindeki çocukları Bayraklı’ya davet edeceğiz. Burada festivaller, aktiviteler, sanat, kültür, bilim olimpiyatları düzenleyeceğiz ve kentimizi hayallerinizle birlikte dünyaya tanıtacağız. Sizden gelen fikirler Bayraklı’ya ışık olacak. Yollarda, parklarda, sosyal alanlarda, yeşil alanlarda ne olması gerektiğine sizler karar vereceksiniz. Bize projelerinizi getirin, siz hayal edin biz mümkün olanları hayata geçirelim” dedi.

Çocuklar önerilerini iletti

Çocuk meclisi üyesi çocuklar ise genel olarak parklar, geri dönüşüm, çevre ve doğaya duyarlı çalışmalar, bilim ve sanat etkinlikleri, sosyal yardımlar ile etüt merkezleri gibi konularda taleplerini iletti. Çocuklar, "Parklara kedi ve köpek evleri, mama ve su kapları yerleştirilmeli, geri dönüşüm kutuları yaygınlaştırılmalı, park olmayan yerlere park yapılmalı, eskiyen oyun grupları yenilenmeli, eğlenceli aktiviteler yapılmalı" gibi taleplerde bulundu.