Bayraklı’da çocuk korosu kuruluyor

"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti" vizyonu doğrultusunda çalışmalarına hız veren Bayraklı Belediyesi, çocuk korosu kuruyor. Basamak çatısı altında Çocuk Şarkıları Şenliği hazırlayan belediye, mahallelerde konserler düzenleyecek ve yetenekli koro üyelerini belirleyecek.

Çocuklara ve gençlere yönelik projeleri, aktiviteleriyle dikkat çeken Bayraklı Belediyesi, kültür-sanat ve hobi kurslarının yanı sıra, basamak çatısı altında ‘Çocuk Şarkıları Şenliği’ düzenliyor. 10-27 Ağustos tarihleri arasında 6 mahallede gerçekleştirilecek şenlik çerçevesinde çocuklar, hep bir ağızdan şarkılar söyleyip dans edecek. Belediye bünyesinde kurulması planlanan çocuk korosu için de yeni yetenekler keşfedilecek. İlk etkinlik, 10 Ağustos Çarşamba Nafiz Gürman Mahallesi Cemil Atlas İlkokulu’nda diğer konserler ise 12 Ağustos’ta Yamanlar Mahallesi muhtarlık önünde, 15 Ağustos’ta Cengizhan Mahallesi Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Parkı’nda, 19 Ağustos’ta Onur Mahallesi Amfi Tiyatro’da, 22 Ağustos’ta Çay Mahallesi muhtarlık önünde ve 27 Ağustos’ta Muhittin Erener Mahallesi 100. Yıl İlkokulu’nda gerçekleşecek. Tüm etkinlikler saat 19:00’da başlayacak. Etkinlik veya koro ile ilgili detaylı bilgiye 477 20 00 telefon numarasından ulaşılabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Bayraklı, çocuklarıyla, gençleriyle ve sahip olduğu değerlerle bir marka olacak. Bu nedenle Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti vizyonuna büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın yaz tatillerinde zamanlarını verimli geçirmelerini sağlamayı, sosyal hayata katılımlarını artırmayı ve eğlenirken öğrenmelerini amaçlıyoruz. Tüm çocuklarımızı şenliklerimize ve çocuk koromuza katılmaya bekliyoruz” dedi.