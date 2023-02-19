Bayraklı’da büyük deprem dayanışması

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ilk gününden itibaren yardım kampanyasıyla temel ihtiyaçları belirleyerek bölgeye hızla iletilmesini sağlayan Bayraklı Belediyesi, yaklaşık 2 haftada barınmadan gıdaya, hijyen ürünlerinden tuvaletlere kadar yüz binlerce malzemeyi afet bölgesine ulaştırdı.

Bayraklı’da depremin ilk gününde başlatılan yardım seferberliği gün geçtikçe büyürken, afet bölgesine iletilen yüz binlerce ihtiyaç malzemesi afet mağdurlarına umut oldu. Yaraları sarmak için canla başla gece gündüz demeden gönüllü ordusuyla birlikte çalışan Bayraklı Belediyesinde tek merkezde toplanan yardım kolileri ayrıştırılıp paketlenerek, hızla deprem bölgesine iletildi. 24 tır ve kamyonlar dolusu eşya depremzedelere ulaştırıldı. Bu çerçevede 500 bine yakın gıda ürünü, 101 bin bebek gıda ve çocuk bakım ürünü, 74 bin giyim eşyası, 57 bin şişe su, 83 bin hijyen malzemesi, 27 bin çeşit ev eşyası, 91 soba, 209 çadır ve 24 seyyar tuvalet gibi ihtiyaç ürünleri tırlarla bölgeye gönderildi.

"Biz biriz"

Afet bölgesinde ve dağ köylerinde incelemelerde bulunup mağdur vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinleyip, taziye dileklerini ileten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Biz bir aileyiz ve bizim yaptığımız bir aile bireyinin yapması gerekenler. İlk günden itibaren depremzedelerimizin yanında olduk ve her zaman olacağız. Bu acının tarifi yok. Elimizden geldiğince tüm ihtiyaçların karşılanması için mücadele etmeye ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.