Bayraklı’da BASAMAK kursları için kayıtlar başladı

Kültür ve hobi kurslarını Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) çatısı altında toplayan Bayraklı Belediyesinin kış sezonunda 16 branşta açacağı kurslar için kayıtlar başladı. Her yıl binlerce kişinin katıldığı kurslar, bu yıl da 7’den 70’e sanatseverleri bir araya getirecek. Başkan Serdar Sandal “İsteyen herkesi her yaşa uygun ve ücretsiz kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

Bayraklı’da her yıl binlerce kişiye yeteneklerini keşfetme, geliştirme ve kaliteli vakit geçirme imkanı sunan Bayraklı Belediyesi, bu kış sezonunda 16 branşta kültür-sanat ve hobi kursları açacak. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi görerek 3 bin kişinin faydalandığı kurslara bu yıl 5 bin kursiyerin katılması hedefleniyor. Farklı merkezlerde vatandaşla buluşacak kurslar için kayıtlar 30 Eylül’de sona erecek. Konuyla ilgili detaylı bilgiye 477 20 00 (2564) telefon numarasından ulaşılabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Bu kış sezonunda 16 branşta açacağımız kurslarla çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yetişkinler için de hobi kursları düzenliyoruz. 7’den 70’e ilgilenen herkesi atölyelerimize katılmaya bekliyoruz” dedi.

BASAMAK çatısı altında Astronomi ve uzay bilimleri, dans atölyesi, drama, tiyatro, halk dansları, bağlama, piyano, keman, gitar, felsefe, satranç, eğlenceli bilim, görsel sanatlar, mahalle çocuk korosu, İngilizce ve mandolin atölyeleri açılacak.