Bayraklı’da Ayda Bebek Anaokulu eğitime başladı

Bayraklı Belediyesi, belediye bünyesindeki ilk eğitim yuvası olan Ayda Bebek Anaokulunu tamamlayarak, eğitim ve öğretime başladı. Türkiye’de ilk kez uygulanan bir eğitim modeliyle kapılarını açan Ayda Bebek Anaokulu, hem minik öğrencilerin hem de velilerin yüzünü güldürdü.

Bayraklı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ayda Bebek Anaokulu, eğitim öğretime başladığı ilk gün hem minik misafirlerini hem de velileri ağırladı. Öğrenciler, okul ile tanışmanın heyecanını yaşarken, anne ve babaların mutluluğu da yüzlerine yansıdı. İzmir’in en büyük anaokulu olma özelliğini taşıyan eğitim yuvasına kayıt olan öğrenciler, ilk günden kreşin sosyal ve kültürel aktivitelerinden faydalanmaya, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmeye başladı.

Öğretmenler sınavla seçildi

Bayraklı Eğitim Modeli (BEMO) ile kapılarını açan Ayda Bebek Anaokulunda, ailenin gelir bütçesine göre ücretlendirme sistemi uygulanacak. Milli eğitim müfredatına göre eğitim verecek olan ve modern yapısıyla veliler tarafından da beğenilen eğitim yuvasında, sınavla seçilerek görevlendirilen uzman öğretmenler görev yapacak. Çocukların kendi eğitim süreçlerine aktif katılabileceği, ilgilerine ve bireysel farklılıklarına göre eğitim alabileceği Ayda Bebek Anaokuluna, 0501 367 87 35 ve 344 34 91 numaralardan ulaşılabileceği ve detaylı bilgi alınabileceği belirtildi. Bayraklı Belediyesinin, Postacılar ve 75. Yıl mahallelerinde çalışmalarını sürdürdüğü iki yeni anaokulunun da yakın zamanda eğitime açılacağı bildirildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Belediyemiz bünyesindeki ilk kreşimizi tamamlamanın ve eğitime açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Sandal, "Bu sayede, Türkiye’ye örnek olmasını umduğumuz Bayraklı Eğitim Modeli’ni de hayata geçiriyoruz. Katılımcı, demokratik, çevreci ve bilimsel bir eğitim modeliyle çocuklarımızı yarınlara hazırlayacağız. Eğitim modelimiz ve ücretlendirme politikamızla da inanıyoruz ki örnek olacağız. Ayda Bebek Anaokulu’nun ardından, Postacılar ve 75. Yıl’da da yeni kreşlerimizi hizmete açacağı" diye konuştu.