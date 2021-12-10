Bayraklı’da arıcılığa katkı sağlayacak kurs açıldı

Tarım politikalarını geliştirmek ve kırsalda kalkınmayı sağlamak adına kooperatiflerle iş birliklerini sürdüren Bayraklı Belediyesi, arıcılık kursu açtı. Arıcılık faaliyetlerinin yoğun olduğu Doğançay’daki semt merkezinde başlatılan eğitim çalışmaları büyük ilgi gördü.

Bayraklı Belediyesi, arıcılık kursu açarak kursiyerleri kabul etmeye başladı. Doğançay Semt Merkezinde başlatılan eğitime çok sayıda vatandaş katıldı. Halk Eğitim Merkezinin desteği ile açılan kursa katılan kursiyerler; temel arıcılık kuralları, üretim süreçleri, arı türleri ve bal çeşitleri hakkında eğitim alıyor. Doğançay Semt Merkezinde; pazartesi ve cuma günleri saat 18:00’da gerçekleşen eğitimlere ilk haftadan 24 kişi katıldı. 72 saat sürecek eğitimlerin sonunda, katılımcılara sertifika verileceği belirtildi. Kırsalda kalkınmayı destekleyen arıcılık kursu ile birlikte, Bayraklı Belediyesinin toplam kurs sayısı 20’ye yükseldi. 15 semt merkezinde açılan hobi ve beceri kurslarına katılanların sayısı ise 600 oldu. Kurslara katılmak isteyenlerin, Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğünün 345 00 63 telefonundan bilgi alabileceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Tarım faaliyetlerini ve kırsalda kalkınmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda açtığımız Arıcılık Kursu’nun, ilçemizdeki bu potansiyeli geliştireceğini, ileriye taşıyacağını düşünüyoruz. Bu sayede istihdama da katkı sunuyoruz. İlgi duyan herkesi bekliyoruz” dedi.