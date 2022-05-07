Bayraklı’da annelere özel kutlama

İzmir Bayraklı Belediyesinin Anneler Günü etkinlikleri çerçevesinde Kadın Gücü Derneği iş birliğiyle gerçekleştirdiği ‘Anne kalbi Festivali’ ilk gününde yüzlerce anneyi eğlenceli etkinliklerde bir araya getirdi.

Anneler Günü’nü farklı etkinliklerle karşılayan Bayraklı Belediyesi, Kadın Gücü Derneği tarafından bu yıl ilk kez organize edilen Anne Kalbi Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Bayraklı Sahili’nde renkli gösterilerle başlayan festival 8 Mayıs Pazar akşamı (yarın) sona erecek. Festival çerçevesinde kurulan stantlar, yapılan çekilişler, verilen sürpriz hediyeler, düzenlenen atölyeler ve konserler yüzlerce anneyi ve ailelerini etkinliğin ilk gününde bir araya getirdi. Açılış programına, Başkan Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, meclis üyeleri, Kadın Gücü Derneği Başkanı Zehra Ongun ve yüzlerce vatandaş katıldı.

"Hep bir arada olacağız"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Anneler günü dolayısıyla bir arada olmak, sizlerle bu mutluluğu paylaşmak bizim için son derece önemli. Daha çok eğlenip, güldüğümüz güzel günlerde Bayraklı’da hep bir arada olacağız. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Festivali büyütmek istiyoruz"

Kadın Gücü Derneği Bayraklı Şubesi Başkanı Zehra Ongun, “Dernek olarak bu festivali bir başlangıç yaparak büyütmeyi, geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Sizinle yaşamı paylaşmayı, kucaklaşmayı, gönüllerde buluşmayı istiyoruz. İyi ki varsınız” dedi.