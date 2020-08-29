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Bayraklı’da amatör spor kulüplerine 206 bin liralık destek

BAYRAKLI BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN 16 AMATÖR SPOR KULÜBÜNE 206 BİN LİRALIK NAKDİ VE AYNİ DESTEKTE BULUNDU.

İZMİR 29.08.2020, 16:32
Bayraklı’da amatör spor kulüplerine 206 bin liralık destek

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren 16 amatör spor kulübüne 206 bin liralık nakdi ve ayni destekte bulundu. Düzenlenen törende konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu buluşma hepimiz için bir başlangıç. Bu birlikteliğimizi artıracağız ve her zaman tüm amatör spor kulüplerimizin yanında olacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine alınan malzemeler, kulüp yöneticilerine teslim edildi. Törende kulüplere; futbol topları, antrenman yeleği, koordinasyon çemberi, hız merdiveni, slalom takımı ve top taşıma çantası gibi yardımlarda bulunuldu. Etkinlikte ayrıca Başkan Sandal, Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü altyapısından yetişerek Menemen Spor Kulübü’ne 5 yıllık profesyonel imza atan Hejar Tan’ı tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Bayraklı’da futbolu birlikte ayağa kaldıralım"

Bayraklı Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Mesut Ceylan, bu birlikteliğin bir başlangıç olduğunu ve bundan sonra da koordineli şekilde hareket edilmesinin başarıyı getireceğini vurgulayarak, "Bayraklı’daki amatör kulüplerinin yanında olduğunuz için teşekkür ederiz. Bayraklı futbolunu birlikte ayağa kaldıralım" dedi.

"Her zaman yanınızda olacağız"

Amatör spor kulüpleri temsilcilerine seslenen Başkan Sandal, "Sizlerin olması sadece futbol anlamında değil, istenmeyen bazı olayların da önlenmesi adına oldukça önemli. O yüzden varlığınız bizim için çok değerli. Sizlerle bir arada olmak bize gurur veriyor. Bu yardımları ilk yılda yapmayı planlamıştık ve bu ihtiyaçları çözeceğimizi söylemiştik; ancak pandemi nedeniyle, bu süreç biraz uzadı. Vatandaşımızın gıda ve hijyen malzemesi ihtiyacı vardı ve bu alanlara daha fazla önem verdik. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yaklaşık 20 bin aileye destek olduk. Bugün ise minik bir yardım yapıyoruz. Bu hepimiz için bir başlangıç olsun. Tüm amatör kulüplerimizin her zaman yanında olacağız. Kim olduklarına bakmaksızın, faaliyetlerini doğru yürüten tüm kulüplerimize destek vereceğiz. Vizyonuna çocuk ve gençlik kenti olma hedefini koymuş bir belediyeyiz. Bu kapsamda ilçemizdeki spor sahalarımızı, alanlarımızı, parklarımızı, yürüyüş yollarımızı tamamlayacağız. Bütün çocuklarımızın eğitim ve öğretim süreçlerini doğru ortamlarda sürdürmelerini istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu desteklerimizi bir kat daha artıracağız. Bize güvenin ve inanın. İhtiyaç duyulan her alanda yanınızda olacağız" diye konuştu.

Etkinliğe ayrıca; Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hamza Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Koçak, Spor İşleri Müdürü Volkan Kaya ve amatör spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

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