Bayraklı’da 74 ihtiyaç sahibi aileye 150 kilogram et dağıtıldı
İZMİR'İN BAYRAKLI İLÇESİNDE, İHTİYAÇ SAHİBİ, DAR GELİRLİ AİLELERE YÖNELİK DESTEKLER DEVAM EDERKEN, BU KAPSAMDA 74 AİLEYE 150 KİLOGRAM ET DAĞITILDI.
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, ihtiyaç sahibi, dar gelirli ailelere yönelik destekler devam ederken, bu kapsamda 74 aileye 150 kilogram et dağıtıldı.
Pandemi süresince dar gelirli ailelere yapılan yardımları artıran Bayraklı Belediyesi, bu kapsamda vatandaşlara erzak, eşya, kıyafet ve çocuklara da kırtasiye malzemeleri desteğinde bulunuyor. Dağıtılan ürünlerin miktarını ve çeşitliliğini artıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak 74 aileye 150 kilogram et dağıttı.
Korona virüsü nedeniyle ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, gerekli yardımların ihtiyaç sahiplerine aralıksız ulaştırılmaya devam edeceğini belirtti. Her mahallede titizlikle belirlenen dar gelirli ailelere imkanlar dahilinde destek olunduğunu dile getiren Sandal, "Vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Bir yandan korona virüsü ile mücadele edeceğiz, diğer yandan tüm yurttaşlarımızın yanında olacağız" dedi.
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