Bayraklı’da 5 ayda bin 250 sokak hayvanı tedavi edildi

Bayraklı Belediyesinin baştan sona yenilediği Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Hizmet Merkezi (eski Ressamlar Sokağı) içinde açtığı Sokak Hayvanları Tanı ve Tedavi Merkezinde, 5 ayda bin 250 sokak hayvanı tedavi edildi. Haziran ayından bu yana hizmet veren merkez, bölgenin önemli ihtiyacını karşılarken, vatandaşlar verilen hizmetleri memnuniyetle karşıladı.

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün ikinci birimi olarak hizmet vermeye yaklaşık 5 ay önce başlayan Mansuroğlu Mahallesi’ndeki Sokak Hayvanları Tanı ve Tedavi Merkezi, can dostların yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede geçtiğimiz haziran ayında faaliyete başlayan merkezi 5 ayda bin 100 kişi ziyaret etti. Bin 250 sokak hayvanına klinik hizmeti verilerek tedavi edilirken, 285 can dost kısırlaştırıldı, 312 hayvana da kuduz aşısı yapıldı. Çalışmalarıyla kısa sürede bölgenin önemli ihtiyacına yanıt veren merkez, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. 10 kedi, 1 de köpek rehabilitasyon kafesi bulunan merkezde; kan sayım, ultrason görüntüleme ve ozon tedavisi gibi hizmetler de veriliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Bu konuda duyarlı vatandaşlarımızın destekleri de çok önemli. Özellikle kış aylarına girilirken yiyecek yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımıza toplum olarak sahip çıkmalıyız. Mansuroğlu Mahallesi’nde yapımını tamamlayarak hizmete aldığımız “Sokak Hayvanları Tanı Ve Tedavi Merkezimiz” ile de can dostlar için hizmet kalitemizi daha da artırıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlılık göstermelerini ve sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını diliyoruz” dedi.