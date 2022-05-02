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Bayraklı’da 31 bin 146 yapının artık kimlik belgesi var

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan depremin ardından Bayraklı bölgesinde başlatılan yapı envanteri çalışmaları tamamlandı. 31 bin 146 binanın kimlik belgesi çıkarılarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitelerinde yayımlandı.

İZMİR 02.05.2022, 12:13
Bayraklı’da 31 bin 146 yapının artık kimlik belgesi var

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan depremin ardından Bayraklı bölgesinde başlatılan yapı envanteri çalışmaları tamamlandı. 31 bin 146 binanın kimlik belgesi çıkarılarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitelerinde yayımlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en geniş ölçekli deprem araştırmaları ve risk azaltma projelerini hayata geçirerek dirençli kent oluşturma yolunda pilot bölge Bayraklı’nın mevcut yapı stoku envanterini çıkardı. Bu çalışmanın ardından 31 bin 146 yapımının kimlik belgesi hazırlandı. Bayraklı’daki yapıların bilgilerine artık İzmir Büyükşehir Belediyesi internet sitesi www.izmir.bel.tr, Bizİzmir dijital platformu ve Bizİzmir mobil uygulamasından kolaylıkla ulaşılabiliyor.

Bina kimlik belgesi pilot bölge olarak seçilen Mansuroğlu Mahallesi’nde binaların girişlerine asıldı. Üzerinde ada/parsel, ruhsat tarihi, yapı kullanım izin belgesi, toplanma alanları gibi bilgilerin yer aldığı kartlar üzerinde karekod uygulaması da bulunuyor. Vatandaşlar, kart üzerindeki karekodu telefondaki karekod uygulamasına okutarak binaya dair tüm bilgileri öğrenebiliyor.

"Türkiye’de ilk, dünyada örneği çok az"

Amaçlarının İzmirlilerin yaşadıkları kentte ve binalarında kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bir taraftan İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile kentteki mevcut yapı stokunun envanterini çıkartırken, diğer yandan ODTÜ koordinasyonunda 10 üniversitenin katkısıyla depremsellik araştırması ve zemin davranış modelinin çıkartılması için çalışıyoruz. Türkiye’de ilk, dünyada da örneği çok az olan bu çalışmayı da büyük bir hızla tamamlayacağız. Depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesinde başlattığımız yapı stoku envanteri ve bina kimlik kartı belgesi çalışmalarımızı kent merkezindeki ilçelerimizden başlamak üzere tüm kente yayacağız. İzmir’de herkesin kendini güvende hissetmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Binaların yapısal bilgilerine ulaşmak artık çok kolay

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç, 30 Ekim 2020 depreminin ardından mevcut yapıların envanterini oluşturmayı, yapıların deprem etkisindeki davranış biçimlerini değerlendirerek yüksek öncelikli kentsel iyileştirme bölgelerini belirlemeyi hedeflediklerini söyledi. Yapı envanteri çalışmasının en önemli sonuçlarından birinin de bina kimlik belgesi olduğunu aktaran Dayangaç, “Her bina için binanın yapısal bilgilerini içeren bir kimlik belgesi oluşturuldu. Şeffaflık ve erişilebilirlik ilkemiz gereği herkes, yaşadığı bina ile ilgili bilgilere kolay ve hızlı şekilde erişebiliyor. Bina kimlik belgesi binanın genel bilgilerini içeriyor. Okutulan karekod uygulamasıyla bina hakkında detaylı bilgilere ulaşıyoruz. Örneğin binanın ruhsatından taşıyıcı sistemine, zemin yapısından her tür proje bilgisine kadar belgeleriyle birlikte erişiyoruz. Ayrıca afet ve acil toplanma alanlarını da gösteriyor. Bu alanların harita üzerinde konumlarına ulaşabiliyoruz” dedi.

Bu çalışmayı Bayraklı’daki konut kullanımında olan tüm yapılar için yani 31 bin 146 yapıda uyguladıklarını söyleyen Banu Dayangaç, çalışmayı önce merkez ilçeler öncelikli olmak üzere kent geneline yaymayı hedeflediklerini belirtti. Dayangaç, “Kent genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz yapı envanteri çalışması tamamlandığında ve belediyenin diğer risk azaltma projeleri ile bütünleştirildiğinde afetler karşısında daha dirençli ve daha güvenli bir kent olacağız” dedi.

Mahalle sakinleri uygulamayı beğendi

Mahalle sakinlerinden Mehmet Özdemir, uygulamadan memnun olduğunu ifade etti. Özdemir, “Binamızın artık kimlik kartı var. Bu kimlikte barkodu okutarak bütün bilgilere ulaşabiliyoruz. Binanın kaç metrekare olduğunu, ruhsatlı olup olmadığını, projede ne varsa hepsini görüyoruz. Bu binada örneğin daire satın almak istediğim zaman projeli bir bina olup olmadığını ve oturma ruhsatının olup olmadığını göreceğim. Bu da benim için büyük kolaylık sağlayacak” diye konuştu.

İshak Kızıltaş da bina ile ilgili bütün bilgilere karekod okutarak ulaşabilmenin büyük bir kolaylık olduğunu söyledi.

Hedef 69 bin 217 yapı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 Mart 2021’de kentteki mevcut yapı stokunun envanterini çıkartma kararı alarak İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile protokol imzaladı. Depremin en çok etkilediği Bayraklı ilçesinde başlatılan çalışma çerçevesinde 31 bin 146 konutla ilgili saha ve arşiv çalışması tamamlandı. Sahada yapılan sokak taramasıyla arşiv ve proje verileri irdelendi, deney ve analizlerden elde edilen beton dayanımı verileri ile bütünleştirildi, yapım yılı da dikkate alınarak bilimsel yöntemlerle analiz edildi. Yapı envanteri çalışmaları ve bina kimlik belgesi sistemi Bayraklı’nın ardından İzmir’in tamamında yaygınlaştırılacak. Büyükşehir, uzun vadede kent genelinde 869 bin 217 yapının envanterini çıkartmayı hedefliyor.

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