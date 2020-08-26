Bayraklı’da 30 Ağustos coşkusu

Bayraklı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlayacak. 7-17 yaş arası sporseverlerin bir araya geleceği eğlenceli spor aktiviteleri, renkli görüntülere sahne olacak.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 30 Ağustos 1922’de Mustafa Kemal’in Başkumandanlığında elde edilen büyük zaferin anısına etkinlik düzenleyecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı açık alanlarda, şenlik havasındaki spor müsabakalarıyla kutlamaya hazırlanan belediye, 7-17 yaş arası çocukları bir araya getirecek. Spor etkinlikleri öncesi çocuklar dezenfeksiyon işleminden geçirilecek. Yarışmalar, sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları gözetilerek gerçekleştirilecek. Müsabakalarda derece alan çocuklara günün anısına sürpriz hediyeler verilecek. Hazırlanan program kapsamında survivor parkuru, penaltı atışları, basketbol atışları, halat çekme, pinpon topu taşıma, bovling, çuval ve çember isabet yarışları gerçekleştirilecek. Soğukkuyu Semt Parkı’ndaki etkinlik, 29 Ağustos Cumartesi saat 19.00’da başlayacak. 7-17 yaşları arasındaki gençler organizasyona ücretsiz olarak katılabilecek.