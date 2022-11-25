Bayraklı’da 3 yılda 937 kadına hukuki ve psikolojik destek

Kadınlara yönelik sosyal projelerle adından söz ettiren Bayraklı Belediyesi, son 3 yılda 937 kadına hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti verdi. 257 kadın konuk evinde misafir edilirken, Üretici Kadın Kooperatifi ile onlarca kadın ekonomisini büyüttü.

Bayraklı Belediyesi, kadına yönelik şiddeti azaltmak, adil ve eşit yaşam koşulları oluşturmak ve ekonomik açıdan kadınları güçlü kılmak adına sürdürdüğü çalışmalarını hızlandırdı. Sosyal projelerle adından söz ettiren Bayraklı Belediyesi, yerel seçimlerden bu yana 937 kadına, aile içi iletişim, evlilik sorunları ve şiddetin önüne geçilebilmesi yönünde danışmanlık hizmeti verdi. Uzman psikologlar ve hukukçular, ihtiyaç duyulan her an Bayraklılı kadınların yanında oldu. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, 700 kadına farkındalık eğitimleri verdi. Bayraklı Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren konuk evinde ise son 3 yılda 257 kadın ve 98 çocuk güven içinde misafir edildi.

Kadınların ekonomik açıdan kendi ayaklarının üzerinde durabilmeleri için de çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Üretici Kadın Kooperatifi sayesinde onlarca kadına, ürettiklerini satma ve kazanç elde etme imkanı sağladı. İlçenin farklı noktalarında açılan satış stantlarında, el emeği ürünlerini satışa sunan kadınlar, ev ekonomilerine katkı sağladı.

“Kanayan yarayı durduracağız”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Adil ve eşit bir yaşam için mücadelemiz hiç bitmeyecek. Kadına yönelik şiddeti önce dillerden, sonra zihinlerden sileceğiz ve bu kanayan yaraya hep birlikte durduracağız. Bayraklı’da bu inançla çalışıyoruz” dedi.