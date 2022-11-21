Bayraklı’da 3 yılda 378 bin ton atık toplandı

Bayraklı Belediyesi, 3 yılda 378 bin ton evsel atık, 40 bin ton da moloz toplarken, ekipler çalışmalarını tüm cadde ve sokaklarda aralıksız sürdürüyor.

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki çalışmalar çerçevesinde 3 yılda 378 bin ton evsel atık, 40 bin ton da moloz topladı. Günde 350 ton evsel atık, 36 ton da moloz toplayan ekipler, tüm cadde ve sokaklarda aralıksız devam eden çalışmalarda deforme olan, formunu yitiren konteynerlerin bakım ve onarımlarını da yaparken, eskiyenler ise yenileriyle değiştirildi. Belediye ekipleri, çöp konteynerlerini düzenli olarak temizledi ve tıkalı kanalların açılması için çalışma yaptı. İlçe genelinde yürütülen temizlik faaliyetleri vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı İzmir’in en temiz ilçelerinden biri oldu. Kentin her noktasında hijyeni ve temizliği sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçe sakinlerimizle birlikte daha yaşanabilir ve temiz bir Bayraklı’yı birlikte oluşturacağız. Ekiplerimiz 24 mahallemizin her sokağında ve caddesinde çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz; modern ve temiz bir Bayraklı” dedi.