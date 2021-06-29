Bayraklı zabıtası pazaryerleri çevresinde denetim yaptı

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine ilçe genelinde gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden satıcıları önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda pazar yerleri çevresinde denetim yapan zabıta ekipleri, uyarılarda bulunarak vatandaşların kurallara uymasını istedi.

Bayraklı Belediyesi, açıkta gıda satışı yaparak halk sağlığını tehdit eden satıcılarla ilgili çalışma yaptı. Yamanlar, Nafiz Gürman, Çiçek ve Yeni Girne pazaryerleri çevresinde pazar esnafı ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştıran Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleriyle birlikte 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun gürültü, rahatsız etme ve işgal konuları kapsamında izinsiz satış yapan satıcılara uyarılarda bulundu.

Çevre huzurunu da sağlamak amacıyla süren uygulamada, gerekli denetleme ve kontroller yapılarak ilgili kişilerin kurallara uyması istendi.