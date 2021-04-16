Bayraklı yeni parklara kavuşuyor

İzmir’de Bayraklı Belediyesi, çalışmaları kapsamında ilçeye oturma alanları, yürüyüş yolları, modern kent mobilyaları ve spor alanlarıyla dolu yeni parklar kazandırırken, ekipler önceki aylarda yapımlarına başlanan Onur, Gümüşpala ve Osmangazi mahallelerindeki çalışmalarda sona yaklaştı.

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, son iki yılda ilçeye 11 yeni park kazandırıldı, toplam 54 parkın da oyun grupları yenilendi. Bayraklı’ya 30 bin metrekare yeni yeşil alan kazandıran ekipler, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 47 bin fidan, 26 bin de mevsimlik çiçek dikti. Ayrıca park zeminlerine 14 bin metrekarelik kauçuk döşendi. Bu kapsamda tüm felaketlere rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi ekipleri, ilçede ihtiyaç olan alanlara modern görünümlü, donanımlı yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yeşil alanları bol, modern oyun ve oturma grupları, spor aletleri ve görünümüyle ihtiyaç olan her mahallemizde imkanlarımız dahilinde Bayraklı’ya yakışır parklar yapıyoruz. Zor bir süreçten geçtiğimiz günlerde işlerimizi aksatmadan hangi ilçemize ne gerekiyorsa, orada oluyoruz; çünkü Bayraklı halkı her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Bu kapsamda ilçemize yeni parklar kazandırıp, vatandaşlarımızın nefes alabileceği, sosyalleşebileceği ve çocuklarımızın huzurla, mutlulukla oyunlar oynayabileceği yeni alanlar yaratıyoruz" diye belirtti.

Öte yandan, Onur Mahallesi 7360/3 sokakta başlanan yeni park yapım çalışmalarında sona geldi. İçinde yürüyüş yolu, yeşil alan, oturma grupları bulunacak parkta çimlendirme işlemi tamamlandı. Ağaç dikimi ve oturma gruplarının montajından sonra park, kullanıma açılacak ve bölgenin önemli ihtiyacına yanıt verecek.

Osmangazi’ye yeni park

Bayraklı Belediyesinin, Smyrna Lions Kulübü iş birliğiyle Osmangazi Mahallesi’ne kazandıracağı yeni bir park için alan hazırlığı, kazı ve dolgu çalışmaları sürüyor. 617 sokakta toplam 3 bin 739 metrekarelik dev proje alanına sahip parkın bin 500 metrekaresi yeşil alan olacak. Alana ayrıca yaşı 2 asırlık 2 adet zeytin ağacı ile 40 adet de gelişmiş gölge ağacı dikilecek. Su isteği az ve orta düzeyde olan bitkilerin kullanımına özen gösterilen park projesinde, çok çeşitli aktivitelerin yapılabileceği 500 metrekarelik bir de meydan yer alacak. Geniş yürüme yolları ve çok sayıda oturma alanı bulunacak yeni park, tamamlandıktan sonra vatandaşların nefes alacağı, yemyeşil bir yaşam alanına dönüşecek.

Gümüşpala Mahallesi 7018 sokakta binaların arasında kalan 350 metrekarelik bölüm yeşil alana dönüştürülüyor. Atıl halde bulunan alanı değerlendiren ekipler, bölgede çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Çamkıran Kreşinin bahçesi çocuklar için hazırlanıyor

’Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı’ vizyon projesi doğrultusunda yapımında sona gelinen Çamkıran Kreşinin bahçesi çocuklar için özel olarak tasarlanıyor.

550 metrekarelik arka bahçe, çocukların keşfederek öğrenebilecekleri ve düşünme becerilerini geliştirecekleri anlayışla hazırlanıyor. Bölgedeki ilk dış mekan sınıfa sahip, doğa ve organik yaşam temalı bir okul olma özelliğiyle İzmir’de örnek olacak Çamkıran Kreşi’nde doğa temelli tasarımla çocuklara eğlenirken, öğrenebilecekleri bir ortam sağlanması hedefleniyor.

Gözlem alanında bitkileri, böcekleri tanıyacak olan öğrenciler, hobi bahçeleri ve meyve ağaçlarıyla kendi sebze ve meyvelerini yetiştirebilecek. Ayrıca oluşturulacak doğal tepeciklerle de çocukların hayal ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi sağlanacak.

Öte yandan Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son 4 ayda 30 parka yeni oyun grubu, 40 parka da yeni spor aletleri montajı yaptı. Salıncak, tahterevalli, bağımsız oyuncaklar, kameriye ve çevre düzenlemeleriyle birbirinden güzel sosyal alanlar oluşturan belediye, bu kapsamda park zeminlerine 3 bin metrekarelik de kauçuk döşeyecek.