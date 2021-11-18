Bayraklı yeni kent meydanına kavuşuyor

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, büyükşehir belediyesinin daire başkanları ve bürokratlarla birlikte, Bayraklı’da hayata geçirilecek yeni kent meydanı projesini yerinde inceledi. Başkan Sandal, “Bayraklı’nın kent meydanı sorununu çözüyoruz. İlçemizin tarihine ve kültürüne uygun bir kent kimliği oluşturuyoruz” diye belirtti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, Fen İşleri Dairesi Başkanı Özgür Ozan Yılmaz ve bürokratlarla birlikte ilçede hayata geçirilecek kent meydanı projesi başta olmak üzere Sevgi Yolu sokak sağlıklaştırması, yol, çevre, kavşak düzenlemeleri ve ilçeye kazandırılması planlanan müze projesiyle ilgili incelemelerde bulundu.

Anıtlar ve Müzeler Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda, konsept proje üzerinde uzlaşma sağlanarak uygulama projesi için yetki verildikten sonra yapılacak protokolle projenin uygulamasına geçilecek. Meydan projesi ile ilçenin büyük bir sorununu daha çözmüş olacaklarının altını çizen Başkan Sandal, “Bayraklı’yı tarihiyle bütünleşen bir kent kimliğine kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye kaydetti.

Ziyaret kapsamında incelenen proje, Smyrna Meydanı’ndan başlayıp Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü de kapsayacak şekilde 17 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek. Proje içinde 2 bin metrekarelik tören alanı oluşturularak ilçenin önemli bir sorunu daha çözülmüş olacak. Bu kapsamda Sevgi Yolu’nda sokak sağlıklaştırma çalışması da yapılacak. Bayraklı’nın kalbindeki bölge yepyeni, modern bir cazibe ve yaşam alanına dönüşecek. Proje ile birlikte Bayraklı’nın katma değerinin artırılarak, ören yerinin çevresine nitelik kazandırılması ve Smyrna ören yerinin görünürlüğünün ve tanınırlığının artırılması hedefleniyor. Ayrıca zabıta müdürlüğü karşısındaki maliye hazinesine ait yerin yanındaki 500 metrekarelik alanın kamulaştırılarak, ilçeye Anadolu Medeniyetleri Müzesi kazandırılması ile ilgili de önemli adımların atıldığı, konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan, Çiçek Mahallesi’ndeki Şehit Ümit Boz Spor Tesisi’nin önünde atıl haldeki bölgede kavşak düzenlemesi yapılacak. 1615/4 sokaktaki otopark ve yeşil alan olarak geçen alan da amacına uygun olarak program kapsamında düzenlenecek. Vatandaşların talepleri doğrultusunda Onur Mahallesi 7370 sokakta süren yol, kaldırım ve kavşak çalışmaları kapsamında da uygun yerlere trafik lambaları yerleştirilecek. Zaman zaman trafik kazalarına neden olan bölgede daha sonra yeşillendirme çalışmaları yapılacak.