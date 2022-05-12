Bayraklı yeni kent meydanına kavuşuyor

İzmir’in Bayraklı ilçesine büyük ve modern bir kent meydanı kazandırmak isteyen Bayraklı Belediyesi, Smyrna Yeni Kent Meydanı Projesi için teknik çalışmalarını hızlandırdı. Smyrna Meydanı ile Hakan Uysal Caddesi arasındaki 17 bin metrekarelik alanda, söküm ve düzenleme işlemleri başladı.

Bayraklı Belediyesi tarafından sürdürülen Smyrna Yeni Kent Meydanı Projesi için teknik çalışmalar hızlanırken, proje alanında kalan park ve spor sahalarında söküm işlemleri başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir’in en büyük ve en modern kent meydanını Bayraklı’ya kazandıracaklarını belirtti.

Smyrna Kent Meydanı Projesi, Smyrna Meydanı ile Zabıta Müdürlüğü Binasını da içine alan 17 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek. 2 bin metrekarelik tören alanı, modern kent mobilyaları, peyzaj düzenlemeleri, etkinlik alanları ile İzmir’in en modern kent meydanlarından biri oluşturulacak. Projenin devamında, Bayraklı’nın en işlek merkezi konumundaki Sevgi Yolu ve bağlantılı sokaklar da baştan sona yenilenecek; ayrıca meydana açılan cadde ve kavşaklar modernize edilecek. Smyrna ören yerinin görünürlüğü ve tanınırlığı artırılacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İzmir’in kalbi konumundaki Bayraklımızda, törenleri yapabileceğimiz bir kent meydanımızın olmaması büyük eksiklik. Bu sorunu ortadan kaldırmak için hazırladığımız Smyrna Yeni Kent Meydanı Projesi çerçevesinde ön hazırlıklarımızı başlattık. Kısa süre içinde, projenin hayata geçmesi için çaba sarf ediyoruz. İzmir’in en modern kent meydanını oluşturularak, Bayraklı’nın sosyal ve kültürel değerini artırmayı planlıyor, tarihi güzelliklerimizi daha görünür hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.