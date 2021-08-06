İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Altınyol’da yağmursuyu hattı döşeme çalışmaları güzergahında yer alan içme suyu hattının yerini değiştirileceği bildirildi. Çalışma nedeniyle hafta sonu Karşıyaka istikametinde trafik akışı tek şeritten verilecek. Bayraklı Turan Mahallesinde 7 Ağustos Cumartesi gününü 8 Ağustos’a bağlayan gece 00.00’dan itibaren 21 saatlik su kesintisi olacak. Çalışmalar pazartesi sabahı tamamlanarak trafik akışı normale dönecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2 Şubat’taki sel felaketinde sular altında kalarak trafiğe kapanan Altınyol Caddesi’nde benzer sorunlarının yaşanmaması için bölgenin altyapısını güçlendirme çalışmalarında sona yaklaştı. Caddede biriken yüzeysel yağmur suyunu toplamak için yeni yağmur suyu hatları döşeyen Büyükşehir, Altınyol Caddesi’nin Karşıyaka istikametinde çalışma güzergahında bulunan içme suyu hattının yerini değiştirecek. Çalışmalar 7 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’da başlayacak, 9 Ağustos Pazartesi günü saat 06.00’da tamamlanacak. Bu süre içerisinde Karşıyaka istikametinde üç şerit olan trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Trafiğin yoğun olması durumunda deniz tarafından tek şerit ilave edilecek. Pazartesi sabahından itibaren trafik akışı bu bölgede normale dönecek.

Turan’da su kesintisi

Yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları nedeniyle içme suyu hattının güzergahı değişeceğinden Bayraklı Turan Mahallesinde su kesintisi yapılacak. 7 Ağustos’u 8 Ağustos’a bağlayan gece 00.00’dan itibaren Bayraklı Turan Mahallesinde akşam 21.00’a kadar 21 saatlik su kesintisi olacak.

Altınyol’da su taşkınlarına son

2 Şubat’taki sel felaketinde Altınyol Caddesi’nin Turan kesiminin sular altında kalarak trafiğe kapanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, benzer sorunların tekrarlanmaması için bölgede altyapı güçlendirme çalışması başlattı. 1 Haziran’da başlayan çalışmalar kapsamda caddede biriken yüzeysel yağmur suyunu toplamak için yapılan bin 140 metre uzunluğundaki yeni yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları büyük oranda tamamlandı. İZBAN Turan İstasyonu bölgesinde 45 metrelik yatay delgi geçişi ile yağmur suyunu denize ulaştıracak sistem oluşturuldu. Yağmur sularını toplamak için havuzlar yapıldı. Bu havuzlarda biriken yağmur suları yatay sondaj yöntemi ile demiryolunun altından geçerek denize ulaşacak. 329 metrelik kapalı ve açık kesit kanal imalatlarının 195 metresi yapıldı. Çalışmalar önümüzdeki günlerde tamamlanmış olacak.