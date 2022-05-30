Bayraklı Homeros Festivaline hazır

Bayraklı Belediyesi tarafından, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek 1. Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivalinde hazırlıklar tamamlandı. 3-4-5 Haziran’daki festivale, yerli-yabancı birçok şair, yazar ile edebiyat dünyasının tanınmış isimleri katılacak.

Bayraklı Belediyesi tarafından, bu yıl ilki düzenlenecek 1. Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali, 3-4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. 3 Haziran’daki açılışın galası, Smyrna Antik Kenti’nde yapılacak. Dans gösterileri, şiirler ve açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinliklerin galasında, ünlü sanatçı Fuat Saka konser verecek ve ‘Nazım Şarkılarıyla‘ açılış etkinliği taçlanacak.

Festivalin oturum ve etkinlikleri ise 4-5 Haziran tarihlerinde Tepekule Kongre Merkezi’nde yapılacak. Folkart Galeri Koleksiyonu Adonis El Yazmaları ve Habip Aydoğdu Resim Sergisi de Tepekule Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerle buluşacak. Açık alan konserleri de festivale renk katacak.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi ve günlük program takvimine www.bayrakli.bel.tr internet adresinden ulaşılabilecek. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Tarihiyle bütünleşen; sanatı, turizmi, kent dinamikleriyle gelişmiş bir Bayraklı oluşturmak istiyoruz. Yarınlara daha güzel bir Bayraklı bırakma hayalimizle, Batı Edebiyatının temellerini atan İlyada ve Odessa destanlarını yazan Homeros’u yaşadığı coğrafyaya getiriyoruz. Yurt içinden ve dışından değerli şair ve yazarlarla Bayraklı’da bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz 1. Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat festivalimize herkesi bekliyoruz” dedi.