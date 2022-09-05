Bayraklı Havuzu’nda yüzde yüz hijyen

Her yıl yüzlerce çocuğa ev sahipliği yapan Bayraklı Yüzme Havuzu, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce İzmir’in en temiz yüzme havuzları arasında gösterildi. Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda yapılan tetkikler, havuzun mikrobiyolojik ve kimyasal değerlerinin standartlardan daha iyi seviyede olduğunu ortaya koydu. Başkan Sandal “Sezon boyunca yüzlerce çocuğumuzun faydalandığı havuzumuzun resmi kurumlarca onay alması son derece önemli” dedi.

Bayraklı Belediyesinin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yıl içinde yapılan denetimlerden başarı ile çıkarak yine İzmir’in en temiz havuzlarından biri oldu. İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda yapılan analiz sonuçlarına göre mikrobiyolojik ve kimyasal değerleri standartlardan daha iyi olarak belirlenen Bayraklı Havuzu, İzmir’deki sayılı havuzlar arasında yer aldı. Yıl içinde düzenli olarak yapılan kontrollerde Bayraklı Havuzu’nda herhangi bir mikroba ve zararlı kimyasala rastlanmadı. Yetkililer; Bayraklı Belediyesine ve havuz görevlilerine teşekkür etti.

Halkımız gönül rahatlığı ile kullansın

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yüzme havuzundan her yıl binlerce çocuğumuz, gencimiz, ailemiz faydalanıyor. Toplum sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Yıl içinde yapılan analiz sonuçlarının bu yıl da çok başarılı olduğunu görmek mutluluk verici. Havuzumuz İzmir’in en temiz, nitelikli ve güvenilir havuzlarından biri. Halkımızın gönül rahatlığıyla kullanabileceğini bir kez daha görmüş olduk. Bu sonuçların alınmasında emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.