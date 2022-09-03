Bayraklı, fuarda yerini aldı

Bu yıl kapılarını 91’inci kez açan İzmir Enternasyonal Fuarına katılan Bayraklı Belediyesi, standı ve projeleriyle dikkat çekti. Belediyeler Sokağı bölümünde Smyrna figürleriyle donatılan ve Bayraklı ile belediye projelerinin tanıtıldığı stant, ilk günden büyük ilgi gördü.

Her yıl farklı kültürleri bir araya getiren, Türkiye’nin en köklü organizasyonu İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 91’inci kez açıldı. 11 Eylül’e kadar Kültürpark’ta gezilebilecek fuar, ilk gününde binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Fuarda, Bayraklı Belediyesi de 90 metrekarelik stantla yerini aldı. Smyrna Höyüğü’nde sergilenen antik dikitlerin figürleri ile zenginleştirilen stant beğeni kazandı. Proje ve çalışmaların tanıtıldığı stantta, Bayraklı Emek Dünyası Kadın Kooperatifi üyeleri de el emeği, göz nuru ürünlerini satışa sundu. Bu yıl “İzmir’in kalbi Bayraklı” temasıyla spordan sanata, kültürden sağlığa kadar yürütülen çalışmaların tanıtıldığı stantta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Serdar Sandal, ziyaretçilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin en köklü fuarlarından olan İzmir Enternasyonal Fuarındaki yerimizi aldık. Projelerimizi, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. İlçemizi tanıtıyoruz. Yerli ve yabancı katılımcıları İzmir’in Kalbi Bayraklımızı keşfetmeye, gezmeye ve tanımaya davet ediyoruz” dedi.