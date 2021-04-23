Bayraklı Belediyesinin 23 Nisan Şenlikleri’nde muhteşem final

Bayraklı Belediyesi tarafından 7 gün boyunca 15 noktada düzenlenen 23 Nisan Şenlikleri, Bayraklı sahilindeki muhteşem final etkinlikleriyle sona erdi. Parklarda, açık alanlarda pandemi kuralları çerçevesinde bir araya gelen binlerce çocuk doyasıya eğlendi, spor yaptı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı’yı çocukların ve gençlerin kenti yapacağız. Tüm çabamızı çocuklarımız için sarf edeceğiz" dedi. Başkan Sandal, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında ayrıca koltuğunu ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Ada Onak’a bıraktı.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açık havada tüm pandemi tedbirleri alınarak her mahallede hazırlanan 23 Nisan Şenlikleri binlerce çocuğu bir araya getirdi. Büyük coşkuyla gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar; kısa masal anlatımları, Hacivat-Karagöz oyunu, kukla, pandomim, jonglör, illüzyon, tahta bacak gibi gösterilerle doyasıya eğlendi. Ayrıca Spor İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, ayak tenisi, engellilere yönelik corn hole ve masa tenisi turnuvalarına bin 200 sporcu katıldı. Etkinliklerde pandemi tedbirleri kapsamında tüm önlemler alınırken, dezenfektan ve maske standıyla da çocuklar ve aileleri sürekli ellerini dezenfekte ederek maskelerini yeniledi. Tüm sporcular ve ailelerinin tesislere girişi, HES kodu sorgulamasının ardından güvenli şekilde sağlandı.

Bayraklı sahili çocuklarla renklendi

Şenlikler kapsamında Bayraklı sahilinde muhteşem bir final etkinliği düzenlendi. Gösterilere Başkan Sandal ve eşi Aylin Sandal’ın yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar, CHP Bayraklı ilçe yöneticileri, çocuklar ve aileleri katıldı. 7-17 yaş arası çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı programda; penaltı atışları, survivor parkuru, bowling, halat çekme, çuval ve basketbol karşılaşmalarıyla çocuklar hem eğlendi hem de şampiyonluk için yarıştı. Etkinlik sonunda dereceye giren başarılı sporculara madalya ve katılım belgesi verildi. Kısa masal anlatımları, Hacivat-Karagöz oyunu, kukla, pandomim, jonglör, illüzyon, tahta bacak gibi gösterilerle çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Törenin açılış konuşmasında sunuşu 9 yaşındaki Ada Onak yaparken, 9 yaşındaki Tuna Uçak 23 Nisan şiiri okudu, 7 yaşındaki Muhammed Timur da İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okuyarak büyük alkış aldı. Etkinliğin kapanışında ise ’Mutlu Çocuk Şarkıları Konseri’ ile şenlikler taçlandı, çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Depremde hayatını kaybeden 28 çocuk unutulmadı

23 Nisan şenlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen uçurtma etkinliğinde 30 Ekim İzmir depreminde hayatını kaybeden 28 çocuk anıldı. Üzerinde hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yazılı olduğu uçurtmalar, çocuklar tarafından gökyüzüyle buluşturuldu. Bayraklı sahili Türk bayraklı uçurtmalarla renklendi.

"Tüm çabamız, çocuklarımız için"

Etkinliklerin son gününde çocuklarla bir araya gelen Başkan Sandal’a çocuklar büyük ilgi gösterdi. Çocuklarla tek tek ilgilenip, fotoğraf çekilerek sohbet eden Başkan Sandal, “Çocuklar; sizinle bir arada olmaktan, 23 Nisan’ı beraber kutlamaktan büyük onur duyuyoruz. Biraz üzgünüz, çünkü milli bayramlarımızı istediğimiz gibi kutlayamıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için 23 Nisan’ı gününde kutlayamıyoruz. Oysa milli bayramlar bizi var eden değerlerimiz. Ama size söz veriyorum çocuklar; ‘Dünya çocuk ve gençlik kenti’ vizyonumuzla Ulu Önder Mustafa Kemal’in çocuklara armağan ettiği 23 Nisan’ı Bayraklı’da tüm Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak şekilde kutlayacağız. 19 Mayıs’ta da gençlerimizle ilgili aynı çalışmaları sürdüreceğiz. Bayraklı’yı çocukların ve gençlerin kenti yapacağız. Türkiye’nin, dünyanın birçok kentinden çocuklarımız Bayraklı’ya gelecek. Hayallerini, umutlarını burada parlamentolarda konuşacak. Festivaller, bilim kültür olimpiyatları düzenleyeceğiz. Sanatın ve sporun merkezini Bayraklı yapacağız. Bunu dünyaya duyuracağız. Sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz. 24 mahallede açacağımız kreşlerimizle, eğitim birimlerimizle pandemiden sonra da bütün çabamızı bütün çocuklarımız için sarf edeceğiz. Bayramınız kutlu olsun” diye konuştu.

Başkan Sandal, koltuğunu Ada Onak’a bıraktı

Başkan Sandal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ayrıca koltuğunu ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Ada Onak’a bıraktı. Başkan Sandal, "Bu makamların gerçek sahipleri geleceğin başarılı çocukları olacak. Biz de pırıl pırıl yetişen çocuklarımızı alkışlayacağız” diyerek koltuğunu temsilen devretti. ’Bayraklı’yı çocuklar yönetecek" diyerek ilk açıklamasını yapan küçük başkan Ada ise, “Serdar Başkanımız çok çalıştı. Ben daha fazla çalışıp Bayraklı’mızı daha güzel hale getireceğim” ifadelerini kullandı. Ada, konuşmasında “Bayraklı’yı başkanımızın vizyonu doğrultusunda çocuk ve gençlik kenti yapacağım. Ben de Serdar Başkanım gibi çok çalışacağım. 23 Nisan etkinlikleri ile bu süreç başladı. Çocuk meclisleri kuracağım. Bayraklı’yı çocuklar yönetecek. Bayraklı’da her çocuğun tableti ve pateni olacak. Güzel parklarımızda neşe içinde paten kayacaklar. Beni burada misafir eden Serdar Başkanıma çocuklar için yaptığı etkinliklerden dolayı bütün çocuklar adına çok teşekkür ediyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.