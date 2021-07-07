Bayraklı Belediyesinden tercih desteği

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinde eğitim görerek, Liselere Giriş Sınavı (LGS)’na giren öğrencilere yönelik ücretsiz rehberlik hizmeti veriliyor. Öğrencilerin en doğru tercihi yapmalarını sağlamayı amaçlayan Bayraklı Belediyesi eğitmenleri, bu kapsamda 16 Temmuz’a kadar tercih danışmanlığı hizmeti için öğrencilerle bir araya gelecek.

Bayraklı Belediyesi, öğrencileri LGS sonrası da yalnız bırakmadı. Sınava giren 285 öğrencinin Türkiye genelindeki en nitelikli lise ve mesleki teknik liselere yerleşmesi için ücretsiz rehberlik hizmeti veren eğitmenler, hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında öğrencilerini Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezine davet ediyor. Eğitmenler, öğrencilerin puan, beceri ve eğilimlerine göre en doğru tercihi yapmaları için yönlendirmelerde bulunuyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen öğrencilerin, 0 232 935 03 35 telefon numarasından detaylı bilgi alabileceği ifade edildi.

Öte yandan, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 15 Haziran’da başlayan başvurular ise ‘www.bayrakli.bel.tr’ internet adresi üzerinden devam ediyor. Kayıt işlemi 26 Temmuz’a kadar yapılabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Pandemi sürecinde online eğitime geçen ilk kurum olduk. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sosyal etkinlik merkezimizin gerek fiziksel durumu, gerekse müfredata uygun yayınların temini ve kapasitenin artırılması gibi düzenlemelerle öğrencilerimize ücretsiz eğitim imkanı sağlıyoruz. Eğitim konusunda elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Her zaman çocuklarımızın yanındayız. Onların başarısı bizi daha çok mutlu ediyor. İstedikleri okullarda eğitim almalarını sağlamak için de sınav öncesi olduğu gibi sınav sonrası da öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Hepsine eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" diye belirtti.