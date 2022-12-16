Bayraklı Belediyesinden tekvandoda Türkiye derecesi

Bayraklı Belediyesi sporcuları, ülke genelinden 281 kulübün katıldığı Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü oldu. Genç kızlar kategorisinde ise Bayraklı’nın kızları 5’inciliği elde etti. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Mücadeleleri ve başarılarıyla bizi gururlandıran tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.

Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, bu yıl Isparta’da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası’na katıldı. 48 ilden 281 kulübün bin 200 sporcuyla kıyasıya yarıştığı müsabakalarda Bayraklı Belediyesi sporcuları, turnuvada elde ettikleri derecelerle yine farkını ortaya koydu. Bayraklı Belediyesinin milli sporcuları Ömer Tekin, Esad Kayan ve Kadir Şener’den oluşan 30 yaş altı erkek takımı Türkiye’nin en iyi üçüncü takımı oldu. Yağnur Özdemir, Elif Ece Burhan ve Buket Arslan’dan oluşan takım ise Genç Kızlar Kategorisi’nde Türkiye 5’incisi oldu.

“Tebrikler çocuklar”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Sporun Bayraklı’daki önemini bilerek hareket ediyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize verdiğimiz değer ve desteklerle onların başarılarını büyütmenin gururunu yaşıyoruz. Ücretsiz kurslarımızda bir yandan sporcularımızın sayısı yükselirken derecelerimiz de artıyor. Milli takımlar düzeyinde ahlaklı sporcular yetiştirip ülkemize faydalı bireyler kazandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sporcularımızı her zaman destekleyeceğiz. Tebrikler çocuklar” dedi.