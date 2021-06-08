Bayraklı Belediyesinden öğrencilere deneme sınavı

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, pandemi kuralları çerçevesinde eğitimlerine internet üzerinden veya yüz yüze devam eden öğrencilerine yönelik deneme sınavları düzenliyor. Bu kapsamda öğrenciler, LGS öncesi yapılan deneme sınavlarında bilgilerini güncellerken, 26 Haziran’daki YKS öncesi de kendilerini test etme imkanı buldu.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinde eğitim görerek LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler, ücretsiz deneme sınavlarında bilgilerini test etti. Bu kapsamda eğitmenlerin gözetiminde Türkiye’nin önde gelen yayınevleri iş birliğiyle ülke genelinde ve kurum içinde yüz yüze deneme sınavları düzenlendi. 7’nci, 8’inci, 11’inci, 12’nci sınıf ve lise mezunu olmak üzere 900 öğrencinin ücretsiz eğitimden yararlandığı merkezde öğrenciler, LGS için haftanın 5 günü deneme sınavları aracılığı ile bilgilerini değerlendirme imkanı bulurken, YKS için deneme sınavları ise hafta içi her gün devam ediyor. Öğrenciler; bilgi, beceri, zaman kullanımını ölçerek öğrendiklerini pekiştiriyor. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen ve binlerce öğrencinin katıldığı sınavlarda, farklı yayınların deneme sınavları uygulanıyor. Özel eğitim kurumlarını aratmayan fiziki koşulları ve eğitim kalitesiyle her yıl sınavlarda öğrencilerin hayallerindeki okullarda eğitim almalarına imkan sunan merkezde, yeni dönem ön kayıtlarının da 15 Haziran’da başlayacağı ve başvuruların ’www.bayrakli.bel.tr’ internet adresi üzerinden gerçekleştirileceği ifade edildi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere ayrıca en doğru tercihi yapabilmeleri için rehberlik hizmeti de sunulacak.

Bayraklı Belediyesinin eğitimci Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Pandemi sürecinde de eğitimlerimize ara vermedik ve internet üzerinden eğitime geçen ilk kurum olduk. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren merkezimizin gerek fiziksel durumu, gerekse müfredata uygun yayınların temini ve kapasitenin artırılması gibi düzenlemelerle öğrencilerimize ücretsiz eğitim imkanı sağlıyoruz. Biliyoruz ki, bizim çocuklarımıza fırsat verildiğinde her şeyi başarabilecek güçteler. Hepsi pırıl pırıl ve onların gözlerine baktıkça geleceğe daha umut dolu bakıyoruz. ‘Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı’ vizyonumuz doğrultusunda her zaman onların yanında olacağız. Eğitime, geleceğimize desteklerimizi sürdüreceğiz" diye belirtti.