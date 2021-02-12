Bayraklı Belediyesinden can dostlara yeni yuva

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, depremin ardından bölgede evsiz kalan kediler için barınak yaptı. Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök ve merkezin çevresinde yaşayan vatandaşların talebini değerlendiren ekipler, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan kedi besleme evlerini Kızılay çalışanlarına teslim etti.

Bayraklı Belediyesi, Manavkuyu’daki Kızılay Kan Merkezi çevresinde bulunan ve depremden sonra sahipsiz kalan kedilerin barınma ve beslenme sorunlarını çözdü. Vatandaşlar ve Kızılay çalışanlarının destek verdiği çalışmalar kapsamında can dostların; yemek, su ve barınma ihtiyaçlarını Kızılay çalışanları ve hayvansever vatandaşlar üstlendi. Gelen talepleri değerlendiren ekipler, tahta kedi evleri ile Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kaynak Atölyesi tarafından yapılan barınağı çalışanlara teslim etti.

Veteriner İşleri Müdürü Armağan Kirdeci, "Kızılay Kan Merkezi yakınlarında yıkılan, ağır hasarlı binalarda ve çevresinde yaşayan ancak deprem sonrası yaşam alanı kalmayan kediler için barınak yaptık. Bize sokak kedilerinin barınma ile ilgili sorunu olduğu iletilmişti. Bunun üzerine Fen işleri kaynak atölyemiz can dostlara kedi evi tasarladı. Kızılay Kan Merkezi’nin arkasına bu kedi evini yerleştirdik ve Kızılay çalışanlarına teslim ettik. Beslenme ve bakımı konusunda da bize yardımcı olacaklar. Böylece çevredeki sokak hayvanları daha sağlıklı bir ortama kavuşmuş olacak " dedi.

Desteklerinden dolayı Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve belediye ekiplerine teşekkür eden Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök da, "Can dostlar artık daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda barınıp, beslenebilecek" diye belirtti.